作者：余宗翰

《金牌特務2》的賣點除了加入荷莉貝瑞、查寧坦圖等大咖，最令人關注的莫過於柯林福斯是否回歸，而果然，片商怎麼可能讓大眾失望呢？《金》的第二部預告讓他曝光了。

當大家都把焦點放在柯林佛斯身上時 ─ 倒不是說柯林佛斯不值得關注 ─ 另一個老戲精被台灣觀眾忽視得很徹底，就是戲份可稱得上「男三」的馬克史壯(Mark Strong)。光講演員名字想必大家還是沒印象... 就是那個在柯林佛斯死後開飛機帶主角直衝壞人大本營、明明是主角的上司卻感覺像是稱職管家的梅林。

其實有很多好演員都是萬年花瓶，若沒有一個角色讓他們爆紅 ─ 比如演活石內卜的艾倫瑞克曼，祝他安息 ─ 可能一輩子都是人們記憶裡的模糊印象，有印象卻記不住、叫不出。

馬克史壯跟連恩尼遜很像

如果不是2008年的《即刻救援》，恐怕大部份的年輕觀眾都不知道連恩尼遜是誰，但連恩尼遜榮登「地表最強老爸」之前，常是各個大片的座上客喔！而且戲份都挺重。比如《星際大戰：威脅潛伏》的魁剛 金、《紐約黑幫》裡的前任老大、《王者天下》裡男主角的爸爸、《蝙蝠俠：開戰時刻》裡的忍者大師。

馬克史壯也曾參與許多大片，比如《星塵傳奇》、《謊言對決》、《福爾摩斯》、《特攻聯盟》、《綠光戰警》、《特攻聯盟》、《模仿遊戲》等等，可惜的是，馬克史壯大多飾演反派，雖然表現出色，卻未被觀眾深刻記憶。

有人說好演員的臉不會有太大的特點，以免觀眾因為對演員臉部的記憶而出戲，馬克史壯即是如此，這也利於他挑戰各種不同類型的角色。然而，馬克史壯似乎記憶點太低，儘管曾在大片中大大露臉，卻如同免洗角色一樣，出現在下一部作品時又難以讓人記起，只覺得似曾相似。

年過50後，才開始有導演想讓馬克史壯「改邪歸正」，就是《模仿遊戲》裡的英國秘密情報局局長。接著《金牌特務》，還有今年上映的《攻敵必救》馬克史壯都飾演好人。值得一提的是，馬克史壯瘦削斯文的臉如果不帶一點威嚴與陰騭，會變得有點「魂淡」，像是《金牌特務》裡的梅林，明明身為上司卻如同蝙蝠俠的管家阿福，完全不搶風采。

總而言之，在《金》第二集中，似乎馬克史壯仍扮演著母雞帶小雞的角色，帶著小鮮肉男主角四處闖蕩。在關注柯林佛斯的「神回歸」之餘，也分點目光給馬克史壯這位好演員吧！

(圖片取自Kingsman：The Golden Circle 臉書)