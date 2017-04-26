日前，一家叫「極戰」的上海公司宣布自己研製了一台巨型格鬥機器人，正式向美國和日本的巨型機器人發出挑戰邀請。並表示願意以一敵二進行無限制機器人格鬥。

據悉，此台約戰的巨型機器人名為「大威」，自2016年年初起，進行了為期半年多的研發，第一代原型機於2016年9月15日在黃浦江畔進行了全球首秀。大威紅黑雙色肅穆威嚴，繪以紅色的火焰紋和饕餮文圖騰，充滿華夏神韻與東方神秘色彩；而其充滿力量的幾何外形構成科幻感十足的機械結構。

大威具有兩種技術上超前的操作模式，不僅可以坐在駕駛室里駕馭操控，還可以使用外骨骼自由控制大威的各種格鬥動作。他身高3.6米，體重2.5噸，時速4km/h，對於一個龐然大物來說已經是非常快的移動速度。其左手的抓舉力有150公斤，不但可以拿起各種重型武器，還能輕易的夾碎金屬汽油桶；他的右手使出的錘擊力足足有200公斤，可以輕易擊穿一整面磚牆。他的肩部還有火焰噴射器，可以噴出1.5米的火柱，給對手造成高溫傷害。受限於中國的法律，大威不能具有遠程武器，只能近身格鬥。即便如此，與其他機器人相比，這點劣勢，在其堅固的結構和強大的攻擊下不足掛齒。

再看美日的裝備，美國的巨型機器人裝備有空氣炮，能夠輕易擊穿小轎車車門。日本的巨型機器人具有工業用途，機動性非常高。與此相比，中國首台巨型機器人大威還有升級改造的空間。

大威的研發方—極戰表示，他們日前已經啟動了巨型機器人2.0計劃，取名戰神。同時自2016年9月起，大威的升級改造也在持續進行中。對於頂級格鬥機器人職業賽事組織方——極戰而言，他們有強大的研發力量進行格鬥機器人的建造，即便相對於日美他們的起步的確是晚了一些。

早在2015年，日本水道橋重工的巨型機器人Kuratas和美國的巨型機器人Megabots之間 的約架就已成為全世界億萬人群關注的重大科技事件。

這場世紀大戰的伏筆，在2012就埋下了。水道橋重工在2012年發佈了一個視頻，宣稱：「這是21世紀！水道橋重工的世紀！」

美國的Megabots在2015年6月30日，發佈了一個視頻，標題叫：USA CHALLENGES JAPAN TO GIANT ROBOT DUEL！（《戰書！美國發起與日本機器人的單挑！》），決戰時間是一年後。

水道橋重工在一周內迅速做出回應，製作了新的視頻。其社長蒼田在視頻中提出了格鬥的規則：我們不要槍不要炮！來一場純粹的貼身肉搏格鬥戰！」

兩周后，美國人回復了倉田的提議，再次發出了視頻：BRING IT ON ！《來戰！》

於是，一場大戰就這樣約了起來。

然而，與視頻製作的速度相比，巨型機器人的製作就艱難的很多了。

美國Megabots的創始人Matt，是一個表現力極強的人。他擅長言辭，通過大量的視頻錄製，在社交媒體上，激起了美國人的愛國主義情緒。在那之後，包括CNN在內的各大電視台和媒體邀請他對美國首台巨型機器人進行宣傳。雖然Matt發起了升級巨型機器人的眾籌並獲得50萬美元，但戰鬥的進展依然十分緩慢。2016年的6月，日美巨型機器人的約戰在全世界的關注之下，延期了。

同年九月，來自上海的極戰，發佈了中國人自己的首台巨型機器人——大威。在上海西岸藝術中心舉辦的國際機器人嘉年華上，大威首次亮相，向全世界展示其強大的行動力與戰鬥力，同時向美日兩國的巨型機器人發出約戰邀請。

2016年9月，極戰在經歷了數月的等待之後正式在全球媒體上發佈檄文，對美日兩國巨型機器人發出史無前例的挑戰——以一敵二。

極戰表示，「巨型機器人格鬥不是請客吃飯，不是發發視頻。看誰更強，很簡單，就是打起來。時刻關注著巨型機器人格鬥的極戰，已經受不了你們這群只會嘴炮的懦夫，我們早已研發出了我們的巨型機器人。現在，只等你們來戰。」

對於止步不前的日美巨型機器人格鬥來說，來自中國的強大新力量可能會打破僵局，使高科技的巨型機甲格鬥賽不再是科幻，成為真正的現實。

中國極戰，在世界機器人格鬥賽事中，擔當起了主導角色。