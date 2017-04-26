[萬博體育]26日推薦：大宮松鼠有望反彈北京新浪網 (2017-04-26 15:45)
[萬博體育]4月26日推薦：札幌被過分高估 大宮松鼠有望反彈
周三001 日聯杯 札幌 VS 大宮松鼠
比賽時間： 2017-04-26 18：00
[manbetx數據中心]
競彩官方：2.09 3.05 3.10
Manbetx ：2.20 3.20 3.55
萬博亞盤：1.91 平手/半球 2.01
札幌上輪聯賽做客2-3不敵浦和紅鑽，面對球隊巴西三外援缺陣的不利局面，札幌打出了一場高質量的比賽，不過最終仍遺憾落敗，他們聯賽客場遭遇6落敗戰績。與客場戰績形成反差，本賽季札幌聯賽則是2勝2平保持不敗。日聯杯方面，札幌是本小組唯一一支取得2連勝的隊伍，打進3球，且一球不失，且他們的勝利全部來自客場，這也是球隊日聯杯首次主場作戰。
札幌傷停情況：札幌除了幾名外援繼續缺陣外，預計也會對首發陣容做出輪換
札幌預計首發：具聖潤、上原慎也、永坂勇人、進藤亮佑、河合龍二、石井謙伍、荒野拓馬、馬塞多、前寬之、雷斯、菅大輝
大宮松鼠新賽季表現非常低迷，聯賽以6連敗戰績開局，令人大跌眼鏡，球隊似乎也未能從低迷狀態走出，雖然此前聯賽和杯賽取得了2連平戰績，但大宮松鼠最近一場聯賽客場0-6慘負大阪鋼巴，至此球隊本賽季聯賽僅拿到了1平7負戰績，打進2球，丟掉17球，積分排名墊底。大宮松鼠目前僅打了一場日聯杯比賽，他們主場0-0悶平柏太陽神，大宮松鼠開局9場正式比賽僅能打進2球，攻擊力嚴重匱乏。
大宮松鼠傷停情況：三名外援前鋒穆爾賈、佩尼克與馬特烏斯因傷缺席上輪聯賽，本戰出場機會不大。此外中場瀨川祐輔與後衛菊地光將也是隊內的老傷號。
大宮松鼠預計首發：加藤順大、和田拓也、河本裕之、山越康平、奧井諒、清水慎太郎、金澤慎、橫谷繁、長谷川阿里亞賈蘇魯、江坂任、大前元紀
兩隊最近6次交戰，札幌岡薩多戰績2平4負，打進6球，丟掉14球。
[manbetx賽事推薦]
主流亞盤公司大多利用主隊狀態、和主場能力作為題材，充分的突出了札幌的主場優勢，不過考慮到杯賽的偶然性以及兩隊輪換陣容背景下，平/半盤對於上盤有些便宜，札幌往績處於絕對劣勢，大宮松鼠在這樣的盤口下有望迎來反彈。
競彩讓球客勝。 亞盤平半大宮松鼠 比分推薦：1比1、1比2（本文由萬博體育獨家提供）
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