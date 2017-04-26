日期:2017年4月27日深夜02：45，德國杯半決賽將上演一場火星撞地球，德甲霸主拜仁慕尼黑主場迎戰豪門多特蒙德。拜仁近5次在主場面對多特取得3勝2平的戰績，主場交鋒佔據較大優勢。

拜仁慕尼黑德甲21勝7平2負高居榜首，領先第二名8分，本賽季德國杯4戰全勝，上輪主場3-0大勝沙爾克04晉級4強。球隊上周歐冠客場2-1戰勝銀河戰艦皇馬，但因消耗過大，在上輪德甲主場被保級球隊美因茨2-2逼平。同時拜仁國內賽事主場已保持25場不敗，其中多達15場零封對手，主場戰績相當強悍。此外，上輪輪休的博阿滕、馬丁內斯和受輕傷影響的阿拉巴本場均可出戰。

多特蒙德德甲16勝8平6負位列第3，基本確定歐冠資格，上場德國杯客場3-0淘汰德丙球隊洛特。球隊上輪德甲客場3-2力克實力不俗的門興，從歐冠失利中迅速調整狀態，全隊士氣提升不少，同時德國杯是多特唯一有希望爭奪的冠軍，戰意方面毋庸置疑，但球隊客戰能力出現下滑，正式比賽近10個客場僅有3場勝利，面對強隊多以輸球告終。此外近期防守也不小有隱患，各項賽事連續5場丟球，4場至少丟2球。

亞盤方面，澳門以主讓一球中高水開盤，受注後上盤水位降至低水，對主隊打出信心十足。拜仁實力傲視德甲，同時主場作戰能力恐怖，多特雖然戰意十足，但是僅以低迷的客場狀態對陣拜仁恐怕也只能含恨而歸。綜合來看，拜仁晉級在即。

競彩主讓一球推薦：勝

更多比賽推薦、熱點分析、賽事資訊，請關注微信公眾號：有料體育網