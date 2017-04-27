周三013

俄超

莫斯科中央陸軍VS莫斯科火車頭

2017-04-27 00：30

地點：中央陸軍競技場

天氣：7度 晴天

場次：俄超第25輪

莫斯科中央陸軍隊近況：

莫斯科中央陸軍上輪聯賽做客2-0完勝烏法，冬歇期回來拿到了4勝3平的不敗戰績，狀態保持相對穩健，不過由於平局場次偏多，莫斯科中央陸軍目前積47分排名第二位，在少賽一輪的情況下落後榜首隊伍10分，爭冠希望已然不大，不過他們需要保住一個歐冠資格賽席位，領先第三位也只有一分優勢，莫斯科中央陸軍取分動力很足。莫斯科中央陸軍本賽季聯賽主場戰績6勝5平，雖然保持不敗，但平局多達5場。陣容方面，莫斯科中央陸軍中場托西奇和米拉諾夫兩人繼續因傷缺陣，中場葉廖緬科被長期禁賽。

莫斯科火車頭隊近況：

莫斯科火車頭上輪聯賽與阿姆卡爾激戰成和，最終3-3戰平，一場比賽莫斯科火車頭丟掉了3個球，與此前的穩健防守形成鮮明反差。莫斯科火車頭連續6輪比賽拿到了3勝3平的不敗戰績，這個成績還算不錯，無奈莫斯科火車頭是一支更善於拿平局的隊伍，他們本賽季一共拿到了11場平局，這一數據列俄超最多，目前球隊積35分排名第六位，與歐戰區有6分差距，球隊仍有搶分動力。莫斯科火車頭聯賽客場戰績5勝4平3負，聯賽客場拿到了4連勝戰績。陣容方面，莫斯科火車頭中場德尼索夫解禁復出。

交鋒歷史：

兩隊最近六場比賽交鋒記錄，莫斯科中央陸軍拿到了3勝2平1負戰績。

比賽分析：

競彩勝平負玩法本戰開出了1.76-3.05-4.30的SP組合，莫斯科中央陸軍往績和實力佔據優勢，競彩數據壓低勝、平賠，合理體現了莫陸軍的主場優勢，兩隊近期狀態都相對不錯，平局是受到關注的焦點，亞盤莫陸軍主讓半球高水優勢起盤，後市上盤普遍降水走勢，維持了其主場讓步優勢信心傾向，此舉對於上盤當是利好，競彩勝平負玩法複選主隊不敗穩健，單選可博主勝。

預測首發：

莫斯科中央陸軍：阿金費耶夫、費爾南德斯、別列祖茨基、瓦辛、別列祖茨基、什琴尼科夫、納喬、溫布隆姆、扎戈耶夫、維蒂尼奧、伊奧諾夫

莫斯科火車頭：馬里納托、塔拉索夫、喬爾盧卡、克維爾克維利亞、揚巴耶夫、丹尼索夫、巴里諾夫、米蘭丘克、費爾南德斯、麥孔、阿里

（以雪）