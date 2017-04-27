周三012

俄超

圖拉兵工廠VS蘇維埃之翼

2017-04-27 00：30

地點：圖拉兵工廠球場

天氣：6度 多雲

場次：俄超第25輪

圖拉兵工廠隊近況：

圖拉兵工廠上輪聯賽做客0-2不敵克拉斯諾達爾，聯賽近期遭遇了三連敗，球隊本賽季客場戰績僅拿到了3平10負戰績，是名副其實的客場蟲隊伍。圖拉兵工廠目前積18分排名倒數第三位，與身前的隊伍也是本戰對手蘇維埃之翼還有3分差距，是一場事關6分的保級大戰，圖拉兵工廠本賽季聯賽主場戰績為4勝3平4負，雖然最近一個主場輸給了莫斯科火車頭，但此前他們拿到了主場3連勝戰績。陣容方面，圖拉兵工廠新加盟的前鋒拉西奇上輪染紅停賽，本戰可以復出，而中場貝克哈莫夫和中場馬克西莫夫繼續因傷缺陣。

蘇維埃之翼隊近況：

蘇維埃之翼上輪聯賽主場0-0悶平喀山魯賓，聯賽最近3戰拿到了1勝2平的不敗戰績，狀態有所回升，蘇維埃之翼目前積21分排名俄超第十四位，這個位置是要打保級附加賽的，他們與安全區有6分差距，戰意非常濃烈，從另一層面看，蘇維埃之翼若客場輸掉比賽，積分會被本戰對手圖拉兵工廠追平，所以他們本戰做客的底線應該是不敗。蘇維埃之翼本賽季聯賽客場戰績1勝3平8負，最近一個客場擊敗了安郅馬，這也是球隊本賽季客場唯一一場勝利。主力門將洛里亞傷愈，但上輪他坐在了替補席上，沒有得到出場機會，本戰首發成疑。

交鋒歷史：

兩隊本賽季交鋒一次，圖拉兵工廠做客1-1戰平了蘇維埃之翼。

比賽分析：

競彩勝平負玩法本戰開出了2.30-2.98-2.80的SP組合，圖拉兵工廠主要依賴主場優勢搶分，不過競彩數據對其支撐信心一般，亞盤也給在規避的平/半高水優勢讓步格局下，受注盤上盤水位高企，蘇維埃之翼近期狀態不俗，此戰真實不利上盤的意圖較大，平衡意圖下，首選平局，競彩讓球玩法建議單選主負。

預測首發：

圖拉兵工廠：加布洛夫、蘇祖、別利亞耶夫、貝爾加拉、孔巴羅夫、博西亞努、戈爾巴滕科、阿歷克桑德羅夫、馬克西莫夫、敦比亞、舍甫琴科

蘇維埃之翼：科紐霍夫、雅琴科、博辛、納德森、佐托夫、祖耶夫、帕斯誇托、巴蒂奧、米亞伊洛維奇、布魯諾、科爾尼連科

（以雪）