據英國媒體《每日鏡報》報導，英超勁旅西布朗希望在今夏引進沃特福德前鋒迪尼，補強鋒線。西布朗願意為這筆交易付出2000萬鎊的轉會費，不過這筆交易談判受挫，沃特福德主帥馬扎里親口表態不會賣掉迪尼。

馬扎里接受採訪時說：「迪尼本賽季只坐了三次板凳。我尊重他，他是我的隊長。我們的關係沒有改變。下個賽季我希望每個位置都有兩名球員，如果迪尼接受，我會很開心的。關於轉會，為什麼我要賣掉一個永遠為我而戰的人呢？」

在《鏡報》的球迷調查中，認為迪尼會留在沃特福德，不會去西布朗的也在多數。看來，西布朗想要完成這筆交易非常困難了，普利斯的球隊或許該考慮其他的目標了。

（Louis）