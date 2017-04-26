周三303 芝加哥公牛 VS 波士頓凱爾特人 比賽時間：2017-04-27 08：30

系列賽第4場比賽，公牛主場95比104不敵凱爾特人，總比分被追成2比2平，隨著隆多因骨折缺陣，公牛連拿綠軍兩個主場的氣勢已經消失殆盡，格蘭特和邁卡威在控衛位置上的表現都很一般，完全無法與隆多相提並論，吉米-巴特勒被迫承擔更多的組織任務，作為球隊第一得分手、第一防守人，再肩負組織進攻的重任，吉米顯得有點力不從心，他和韋德基本發揮正常，但不足以將球隊帶到與對手同樣的水準，原本觸手可及的「黑八奇迹」似乎已經希望渺茫。

凱爾特人客場連續扳回兩局，彰顯實力和決心，以賽亞-托馬斯從失去親人的陰影中逐漸走出，隊友也在更加明確的戰術打法中漸入佳境，陣容變化也起到了效果，傑拉德-格林成為奇兵，他的外線投射讓對手難以招架。

本場天王山之戰將回到凱爾特人主場進行，公牛被迫變陣，讓卡南出任首發控衛，但他能正面對抗小托馬斯的可能性並不大，綠軍主場讓8.5分，有望全面開花，徹底摧毀對手意志，大小分方面，預設總分202.5分，看好大分。

周三304 亞特蘭大老鷹 VS 華盛頓奇才 比賽時間：2017-04-27 06：00

系列賽第4場比賽，老鷹主場111比101力克奇才，將總比分扮成2比2平，過去兩個主場比賽，老鷹在陣容輪換方面做得非常出色，他們一直堅持十人輪換，施羅德打出了很好的進攻端表現，梳理進攻也做得有模有樣，在系列賽第四場受到犯規問題困擾后，主教練提上老將卡爾德隆，發揮也很亮眼，基本無縫對接，當卡爾德隆也遭遇犯規困擾時，主帥布登霍爾澤果斷將持球權交給貝茲莫爾，貝茲莫爾送出了全場最高的7次助攻，整體性和陣容深度是他們這輪系列賽的優勢所在。

奇才前兩場比賽勢頭很猛，主場連下兩城，但來到客場之後，迫切想擴大優勢，有點急於求成，也受到一些場外因素干擾，被對手抓住機會將形勢扳平，頭號球星約翰-沃爾持續送出穩定表現，比爾G4也在進攻端爆發，砍下全場最高的32分，但球隊前兩場佔盡上風的內線在客場發揮不佳，在對手適應了對抗強度之後，戈塔特和莫里斯在進攻端完全被對手限制。

面對已經起勢的老鷹，奇才回到主場必須穩下來打得更紮實，避免大起大落，畢竟對手整體性強，但球員個人能力並不突出，關鍵時刻穩健有餘但爆發不足，本場奇才讓5.5分，更有機會主場贏球，但過關前景並不明朗，大小分方面，預設總分212.5分，更看好小分。