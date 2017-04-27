解放者杯情報：近10次主場對陣弗拉門戈巴拉納僅1敗北京新浪網 (2017-04-26 15:51)
周三035
解放者杯
巴拉納競技VS弗拉門戈
2017-04-27 08：45
比賽地點：科里蒂巴
場次：南美解放者杯小組賽第4輪
天氣：20°多雲
巴拉納競技近況：
近10場戰績：4勝3平3負，進12球，失8球
尼科奧打入1球，但沒能避免巴拉納競技在解放者杯小組賽第3輪客場1-2不敵弗拉門戈。這場比賽結束后，巴拉納競技踢了兩場州錦標賽且1勝1負。本周中，巴拉納競技坐陣主場再戰弗拉門戈，自2008年以來，過往10次主場對陣弗拉門戈，巴拉納競技4勝5平1負優勢明顯，唯一這場失利是2011年南美俱樂部杯主場0-1負。人員方面，前德甲金靴格拉菲特傷愈，他的回歸意味著，巴拉納競技可以派出理論最強陣容，坐陣主場擊敗弗拉門戈值得看好。
弗拉門戈近況：
近10場戰績：5勝4平1負，進17球，失8球
秘魯國腳前鋒格雷羅與巴西國腳中場迭戈在開場后15分鐘連續破門，弗拉門戈憑藉著夢幻開局在小組賽第3輪主場2-1擊敗巴拉納競技。上周末，弗拉門戈出戰里約州錦標賽，弗拉門戈主場2-1戰勝博塔弗戈，各項賽事近8場4勝4平0負。本周中，弗拉門戈將在小組賽第4輪客戰巴拉納競技，最近10次碰面，兩隊戰績皆為4勝2平4負，而上賽季巴甲客戰巴拉納競技時，弗拉門戈曾與之0-0戰平。人員方面，中場里貝羅解禁回歸，其他常規主力亦皆可上陣，弗拉門戈拿分前景比較樂觀，如果客勝就將繼續領跑本小組積分榜。
交鋒戰績：
兩隊近10次交鋒，巴拉納競技4勝2平4負，進12球，失11球
比賽分析：
競彩勝平負固定獎金為2.75-2.95-2.35，推薦：勝、負。
預測首發：
巴拉納競技（4-2-3-1）：維維爾頓/喬納森、保羅-安德烈、蒂亞戈-赫萊諾、森迪塞伊/奧塔韋羅、路喬-岡薩雷斯/尼科奧、阿爾貝托、巴勃羅-費利佩/格拉菲特
弗拉門戈（4-2-3-1）：阿萊克斯-羅伯托/帕拉、雷維爾、拉斐爾-瓦斯、阿勞約/曼庫洛、羅梅羅/埃弗頓、迭戈、威利安/格雷羅
（卡卡）
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