解放者杯情報：米內羅競技各項賽事豪取主場9連勝北京新浪網 (2017-04-26 15:52)
周三031
解放者杯
米內羅競技VS亞松森自由
2017-04-27 06：30
比賽地點：貝洛奧里藏特
場次：南美解放者杯小組賽第4輪
天氣：18°晴
米內羅競技近況：
近10場戰績：5勝2平3負，進20球，失10球
儘管主帥馬查多派出了全部主力，但在小組賽第3輪卻依然客場0-1不敵亞松森自由，各項賽事近11個客場1勝5平5負表現非常糟糕。不過，本周中米內羅競技回到了主場，而在米內羅球場，米內羅競技各項賽事已經豪取9連勝，打入26球，僅失4球，期間6場零封對手，而在小組賽第2輪，米內羅競技就曾主場5-2大勝瓦爾內斯運動男孩，如今面對亞松森自由，在依然可以滿員出擊的情況下，主場理應完成復讎並憑藉此勝追平領頭羊戈多伊克魯斯。
亞松森自由近況：
近10場戰績：6勝2平2負，進20球，失11球
憑藉著盧塞納在第27分鐘的進球，亞松森自由在小組賽第3輪主場1-0小勝米內羅競技，避免了提前出局，目前與米內羅競技同積4分，只是因凈勝球少2粒排名第3位。本周中，亞松森自由前往貝洛奧里藏特挑戰米內羅競技，球隊上周末沒踢巴拉圭甲級聯賽，因此體能情況會明顯強於米內羅競技。此外，亞松森自由非常擅長客場作戰，各項賽事近10個客場7勝2平1負。人員方面，所有常規主力均可上陣，盧塞納目前狀態上佳，他已連續兩輪取得進球。
交鋒戰績：
兩隊近1次交鋒，米內羅競技0勝0平1負，進0球，失1球
比賽分析：
競彩勝平負固定獎金為1.50-3.65-5.30，推薦：勝、平。
預測首發：
米內羅競技（4-2-3-1）：吉奧瓦尼/法比奧-桑托斯、加布里埃爾、萊昂納多-席爾瓦、馬科斯-羅查/埃利亞斯、雅戈/羅比尼奧、拉斐爾-莫拉、奧特羅/弗雷德
亞松森自由（4-4-2）：姆諾茲/阿爾卡拉斯、坎迪亞、卡多佐、阿爾伯諾/貝尼特斯、阿奎諾、羅曼、盧塞納/薩爾塞多、坎內特
（卡卡）
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 法國CASA BELLE 卡爾蒙第 加大四件式長絨棉兩用被床包組
- VOVA 當代系列12卡透明窗拉鍊零錢袋厚型荔枝紋長夾（黑色）
- PLAYBOY- Noir 硬派甜心系列 2WAY雙提把水桶包-晶漾黑
- THERMOS膳魔師 超輕量不鏽鋼真空保溫杯0.5L 2入組(JNO-500)
- 御姬賞-Q彈膠原飲48入
- MICHAEL KORS 經典LOGO牛皮織布造型束口托特包.駝/金
- 【AmoreCasa】浪漫香氣 100%TENCEL天絲加大六件式兩用被床
- 【Whirlpool 惠而浦】93L◆第1級單門冰箱◆灰色(WMT193DG)
- BOTTEGA VENETA太陽眼鏡 (透明綠色) BV209S
- La Poche Secrete真皮 韓系簡約真皮BASIC 2way托特包 典藏