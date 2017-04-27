周三031

解放者杯

米內羅競技VS亞松森自由

2017-04-27 06：30

比賽地點：貝洛奧里藏特

場次：南美解放者杯小組賽第4輪

天氣：18°晴

米內羅競技近況：

近10場戰績：5勝2平3負，進20球，失10球

儘管主帥馬查多派出了全部主力，但在小組賽第3輪卻依然客場0-1不敵亞松森自由，各項賽事近11個客場1勝5平5負表現非常糟糕。不過，本周中米內羅競技回到了主場，而在米內羅球場，米內羅競技各項賽事已經豪取9連勝，打入26球，僅失4球，期間6場零封對手，而在小組賽第2輪，米內羅競技就曾主場5-2大勝瓦爾內斯運動男孩，如今面對亞松森自由，在依然可以滿員出擊的情況下，主場理應完成復讎並憑藉此勝追平領頭羊戈多伊克魯斯。

亞松森自由近況：

近10場戰績：6勝2平2負，進20球，失11球

憑藉著盧塞納在第27分鐘的進球，亞松森自由在小組賽第3輪主場1-0小勝米內羅競技，避免了提前出局，目前與米內羅競技同積4分，只是因凈勝球少2粒排名第3位。本周中，亞松森自由前往貝洛奧里藏特挑戰米內羅競技，球隊上周末沒踢巴拉圭甲級聯賽，因此體能情況會明顯強於米內羅競技。此外，亞松森自由非常擅長客場作戰，各項賽事近10個客場7勝2平1負。人員方面，所有常規主力均可上陣，盧塞納目前狀態上佳，他已連續兩輪取得進球。

交鋒戰績：

兩隊近1次交鋒，米內羅競技0勝0平1負，進0球，失1球

比賽分析：

競彩勝平負固定獎金為1.50-3.65-5.30，推薦：勝、平。

預測首發：

米內羅競技（4-2-3-1）：吉奧瓦尼/法比奧-桑托斯、加布里埃爾、萊昂納多-席爾瓦、馬科斯-羅查/埃利亞斯、雅戈/羅比尼奧、拉斐爾-莫拉、奧特羅/弗雷德

亞松森自由（4-4-2）：姆諾茲/阿爾卡拉斯、坎迪亞、卡多佐、阿爾伯諾/貝尼特斯、阿奎諾、羅曼、盧塞納/薩爾塞多、坎內特

（卡卡）