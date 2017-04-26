2017年4月23日，鴻坤崑崙決自由搏擊大獎賽60在貴州遵義紅花崗體育運動中心圓滿落幕。諸神之戰烽火再起上演兩組廝殺，6場比賽共計5場KO令觀眾大呼過癮，「美麗死神」阿爾圖路·奇斯辛柯攜手「KO女王」汪柯菡以KO上演完美回歸。

諸神之戰第六組半決賽中，已加入中國國籍的「飛鷹」阿聽與初代王者「白俄羅斯國寶」迪茲尼斯·祖耶夫狹路相逢。比賽一開始祖耶夫重拳出擊，阿聽不斷後撤躲閃，希望能獲得腿法反擊的距離。不過祖耶夫的拳法之兇猛顯然出乎阿聽意料，不僅在距離上封住了他起腿的空間，在防守上阿聽也有些招架不住。第二回合祖耶夫的重拳進攻角度更加豐富，頻率更高。阿聽無奈屢次使用摟抱，因此受到裁判警告。此後阿聽似乎完全失去了應對祖耶夫重拳的辦法，局面十分危險。第三回合祖耶夫三記左手重拳準確命中阿聽，第三回合58秒KO獲勝，率先進入小組決賽。

另一組半決賽中，柳雷迎戰荷蘭拳手哈利德·萊斯。哈利德·萊斯因為賽前降重失敗，沒有達到比賽要求的標準體重，按照崑崙決賽事的規定被直接判負，但為尊重對手及比賽，雙方協商將按計劃繼續比賽。哈利德的掄擺拳極為迅猛，但身體較為緊張。柳雷防守嚴密，動作清晰，打得不慌不忙。第二回合柳雷的近身膝法爆發，1分10秒將對手一擊KO 。

第六組柳雷與祖耶夫以KO 戰績在決賽會師。祖耶夫沒有任何試探，從第一秒開始就全力重拳出擊。柳雷希望用低掃來控制對手前沖，但祖耶夫如同坦克般不可阻擋，很快就以重拳將柳雷擊倒。柳雷在被擊倒后第一時間站起，這個閃電擊倒因為沒有造成明顯傷害，裁判並未讀秒。不過祖耶夫毫不氣餒，再次以強力重拳將柳雷狠狠擊倒。裁判進行首次讀秒。柳雷起身再戰，但依舊處於被動，祖耶夫的重拳似乎不可抵擋，柳雷再次被擊倒，第二次讀秒。起身之後，柳雷希望能用腿法控制距離，但似乎什麼都無法阻止祖耶夫的碾壓，祖耶夫後手擺拳第三次將柳雷擊倒在圍繩邊，第一回合2分18秒，祖耶夫TKO勝出。祖耶夫以2場KO無可挑剔的戰績拿到第六小組賽的冠軍。

諸神之戰第七組首場半決賽在「牛仔」阿提姆·帕什波林與日本自由搏擊冠軍長島雄一郎之間開打。長島雄一郎在力量上與阿提姆·帕什波林有較大差距，第一回合阿提姆連續重拳命中長島，長島多次摔倒在地，似乎有些不在狀態。第二回合開局45秒，阿提姆的組合拳將長島雄一郎擊倒讀秒。之後不久阿提姆再次重拳將其擊倒。長島站起來之後，阿提姆沒有給他任何機會，乘勝追擊，第三次將長島擊倒，第二回合1分22秒TKO勝出。

第七組另一場半決賽中，去年諸神之戰亞軍「泰國金童」江佟猜對戰「日月武勝」李壯壯。開場江佟猜沒有給李壯壯任何還手機會，以犀利的拳法完全壓制李壯壯，很快以重拳將其擊倒讀秒一次。江佟猜似乎就沒有想讓比賽進入到下一回合，每一擊都憋足力氣。在追擊中江佟猜左手直拳將李壯壯打倒在擂台邊，江佟猜第一回合2分30秒KO 獲勝。

第七組決戰中江佟猜和阿提姆·帕什波林狹路相逢。阿提姆憑藉自己身高臂展優勢主動出擊，6拳以上的組合攻勢不斷，狀態神勇令人驚訝。江佟猜有著200多場比賽經驗，見招拆招，沉著應對。江佟猜左掃腿連連出擊，意在封住對手右拳。不過頑強的阿提姆並沒有受到明顯影響，拳法輸出頻率依舊佔據上風，江佟猜則以單發重擊反擊，期待能給對手造成重創。最終三回合結束，雙方都沒有能打出決定性的重擊。阿提姆·帕什波林以更多有效動作贏得了一場點數勝利，晉級諸神之路。賽前被寄予厚望的江佟猜在諸神之戰小組賽中意外爆冷出局。

80公斤超級戰中，崑崙決世界冠軍「美麗死神」阿爾圖路·奇斯辛柯接受比利時扎卡利亞·貝塔爾的挑戰。賽前扎卡利亞信心滿滿「壓力在他那邊，更有名的拳手不一定是更強」，不過阿爾圖路並沒有將對手的話放在心上：「我不在乎對手是誰，我只是來完成我的任務，用KO 結束比賽。」他說到做到。比賽一開始阿爾圖路就主動出擊，重拳、掃腿、膝法，攻勢咄咄逼人，一連串組合「轟炸」之後，扎卡利亞招架不住被擊中腹部讀秒。在「美麗死神」的立體攻勢面前，扎卡利亞簡單的曲臂防守策略顯然無效，第二回合1分鐘時再次被「美麗死神」的擊腹拳打倒，這一次扎卡利亞沒有能再站起來。「美麗死神」2017年首秀以KO完美收官。

木蘭傳奇半決賽中，「美麗死神」的弟子、傷愈歸來的「KO 女王」汪柯菡迎戰巴西老將茱莉亞娜·沃娜。兩人在木蘭傳奇的第一輪比賽中都是以KO 勝出，都有極強的重擊能力，因此開局雙方較為謹慎。試探之後，汪柯菡逐漸發力，將對手逼在繩角，一頓組合拳猛擊將其擊倒讀秒。對手站起來之後，汪柯菡幾乎小跑著過去再次以組合將其擊倒。茱莉亞娜被第一回合結束鈴聲救了一命。第二回合汪柯菡表現依舊強勢，通過立體進攻將對手逼到繩邊，左右重拳連擊再一次將對手擊倒。第二回合2分6秒，汪柯菡用擅長的TKO 方式結束了比賽。「KO女王」名不虛傳！鄒市明恩師、傳奇拳擊教練張傳良現場為汪柯菡頒獎，並祝願崑崙決越辦越好。

67公斤超級戰中，「酷刑者」顧輝對戰「泰拳第一人」雅桑克萊的師弟森派奇·菲爾泰斯。森派奇出手不凡，動作又快又重。顧輝動作連續性極強，移動輕快靈活，避開對手的強攻之後，在貼身戰中佔據優勢。比賽中顧輝突施奇招，一個轉身後擺拳抽到森派奇耳根，將其擊倒讀秒。讀秒之後，森派奇還沒有完全恢復，顧輝一個飛腿將其踢出圍繩之外。第二回合森派奇顯然沒有恢復，顧輝連續進攻，重拳不斷擊中對手。顧輝在技戰術安排上越發成熟，進攻角度多，抓機會能力強，始終將比賽節奏把握在自己手中。為了不被擊倒，森派奇多次摟抱，被裁判出示黃牌。三回合之後，顧輝以30：26，29：26，30：26的極大點數優勢勝出。

72公斤超級戰，「玉樹臨風」孔令豐迎戰WMC冠軍泰拳老將朗塞。朗塞是泰拳硬朗型拳手的代表，開局之後朗塞以後手直拳發起猛擊。孔令豐原本以低掃見長，不過面對泰拳硬漢，低掃顯然沒有什麼效果，孔令豐改以組合拳抑制朗塞的猛攻。擅長防守反擊的孔令豐改變戰術主動出擊，面對孔令豐中近距離的猛攻，朗塞顯得辦法不多，只能多次摟抱，被裁判出示黃牌扣一分。最終三回合結束，孔令豐以30：28，30：27，30：28的點數優勢獲勝。

77公斤超級戰，上升勢頭真猛的張揚對戰塔吉克阿特姆·葉戈洛夫。張揚是一位崛起的新星，在崑崙決擂台上經過與高手交流成長非常快，拳沉腿重。更令人驚喜的是他的戰術意識更進一步，在以拳法壓制對手之後，張揚勢大力沉的低掃腿將對手的膝部踢傷。第二回合2分18秒TKO 獲勝

65公斤超級戰中，「瘋狂的小黑」林強邦對戰葡萄牙拳手安東尼奧·弗雷塔斯。林強邦頂著一頭紅髮，打法一如既往勇猛瘋狂，前手擺拳、後手掄擺、連續掃腿、飛膝，戰術清晰，追擊意識強，瘋狂的打法令對手開局無法適應。第二回合開始，林強邦就以組合拳將對手的抬不起頭。安東尼奧似乎被激怒，高掃和直拳力度加大，漸漸找回自己的節奏。林強邦體能分配上出現問題，體力下滑，安東尼奧以腿膝發起總攻。比賽結束前，林強邦在被動中施展騰空后擺腿，以這種方式展現出自己的「瘋狂」。最終三回合結束，林強邦以29：30一分之差輸給了安東尼奧。儘管打法勇猛具有觀賞性，但在戰術和體能安排上林強邦還有很大的提升空間，這場失利會讓他今後變得更強。

70公斤新秀戰中，張一帆對決湯國良。兩位年輕拳手都是崑崙決首戰，雖然兩人的攻擊動作單一，經驗不夠豐富，但都敢打敢拼，展現出中國新生代拳手的精神氣質。張一帆首局低掃多次踢中對手襠部，被黃牌扣分，但最終還是以更犀利的進攻拿到點數勝利。

63.5公斤級超級戰中，21歲的孫志祥對戰31歲老將泰國蘇克。作為年輕拳手，孫志祥在場上非常主動，前手擺拳多次擊中對手。蘇克經驗老道，防守穩健，重拳力量驚人，第一時間打出反擊，兩人在中近距離展開白刃戰，整場火藥味十足。三個回合中，孫志祥整體進攻更加積極，最終以30：28，29：28，30：29拿下勝利。

女子56公斤級超級戰中，「KO女王」汪柯菡的弟子張萌對戰WMC澳大利亞冠軍克萊爾·福爾曼。張萌跟隨汪柯菡訓練2年多，從拳架到進攻風格都彷彿是另一個汪柯菡。張萌不斷壓進，近身以組合拳發起進攻。儘管有著嫻熟的拳腿組合，但張萌只打過一場職業比賽，而對手打過19場比賽並贏了17場。福爾曼充分運用自己的經驗，以掃踢、膝法不斷打出精準反擊。張萌被多次擊中，始終不退，頂住火力出拳。最終三回合之後福爾曼以點數優勢拿到勝利。但張萌初生牛犢不怕虎的精神也讓人看到了中國搏擊的傳承。

65公斤超級戰中，「西楚小霸王」胡政迎戰「火藥」賀彪。比賽中賀彪出拳力度更高，拳拳到肉，胡政則以組合進攻發起反擊。賀彪在中遠距離的進攻力度較大，但一到中近距離，胡政的拳腿組合打擊頻率和連續攻擊就展現出優勢，雙方戰局一度十分膠著。不過賀彪憑藉充沛的體能在第三回合重新掌控局面。比賽打滿三個回合，賀彪以微小的點數優勢勝出。

諸神之戰後備戰中，來自烏克蘭維塔利·杜比納在第一回合2分鐘的時候以轉身冷拳KO國德超。另一場諸神之戰後備戰中，俄羅斯魯斯蘭·阿塔耶夫對戰中國名將趙炎。趙炎在身高臂展上處於劣勢，因此想近身拼拳決勝負，但魯斯蘭根本不給他這個機會，以靈活的移動和多角度進攻一次次擊退趙炎。第二回合趙炎跳起飛膝，被魯斯蘭識破，出手破壞了趙炎的平衡，趙炎倒地時扭傷了腳。第二回合1分18秒，魯斯蘭KO 勝出。

崑崙決（英文名：Kunlun Fight），是一項由中國原創，掌握核心規則制定權與話語權的世界級職業搏擊賽事。成立於2014年，通過三年多的努力，崑崙決已成為家喻戶曉的世界頂級搏擊品牌。 作為超級體育IP崑崙決估值達5億美金，在互聯網+的時代，崑崙決會更加註重產業鏈的塑造，以弘揚尚武精神為使命，將中國的尚武文化和勵志精魂帶到全世界。