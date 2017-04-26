▲超粒方在臉書表示自己位置做影片，花了近百元美金買線上漫畫。（圖／翻攝自超粒方臉書，2017.04.26）

谷阿莫近來因靠著重製影片的「二次創作」備受外界爭議，有許多明星以及影評人都紛紛出來砲轟他。今（26）日超粒方在臉書表示，看到一個留言讓他也想說話了，該網友說：「整本漫畫照著唸不是侵權，把兩小時電影濃縮成三分鐘就侵權。」對此他表示：「我為了做這部影片，花了將近100美金在線上買漫畫，要不要給你看收據？」

超粒方以重複播放官方預告片的方式，來製作影評的短片，目前高達47萬人訂閱他的頻道。對於谷阿莫侵權事件，超粒方近幾日都未曾發表相關意見，卻有網友留言：「你們真的很奇怪，整本漫畫照著唸不是侵權，把兩小時電影濃縮成三分鐘就侵權。」超粒方表示：「我為了做這部影片，花了將近100美金在線上買漫畫，要不要給你看收據？。」隨後更酸「你是沒看過漫畫逆？漫畫人物的廢話比電影多那麼多，是怎麼可能整本照著唸啦！」

不少網友紛紛出面聲援超粒方，但也有網友質疑：「買了正版的漫畫不代表你有得到授權可以這樣做啊！」超粒方也親自回覆：「現在主要爭議的點是盜版這件事，如果你真的要探究合理使用的話，沒有一個評論者能活了。」

▲超粒方在臉書透露自己花了一百美金買線上漫畫。（圖／翻攝自超粒方臉書，2017.04.26）

▲面對網友質疑，超粒方親自回覆。（圖／翻攝自超粒方臉書，2017.04.26）