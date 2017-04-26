白曉燕命案每年都播 白冰冰時間一到就淚崩NOWnews今日新聞 (2017-04-26 15:45)
白冰冰18歲出道當歌手，後被日本電影公司請去發展，隨後嫁給相差19歲的作家梶原一騎，但發現所嫁非人後，毅然回到台灣從事演藝工作。白冰冰津津樂道的演藝圈成就，在女兒遭遇不幸後，完全埋藏在人們心中，取而代之的就是「白曉燕命案」五個字。
白冰冰在《大腦先生》泛著淚說：「每一個周年，就會有一個刑案的電視節目去談到這個，當我不小心打開電視，看到人家在談曉燕時，內心還是憂傷﹑難過……」憶起當時情景，白冰冰表示：「她沒死的那十四天，我在想歹徒會不會今天寄手指頭給我、明天是寄腳趾頭給我？」形容當時的痛苦，激動的說：「我在心裡跟她講，我說曉燕，只要你不痛，媽媽就不痛。」
失去愛女的白冰冰曾一度想生回她，「因為跟現在科技不同，光是打出妳的卵子出來，一次療程就要兩百多針的小針﹑大針，再加上植入（卵子）後要躺十四天，那個十四天療程要三百多針大針﹑小針」，也因為做人工受孕次數多達16次，挨了近6000支針，使得她體重加速暴增，直到最後真的不行才放棄。更多內容27日晚間9點播出。
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