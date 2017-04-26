▲安侯法律事務所律師卓家立指出，美國稅制比台灣更嚴格。（圖／記者林昱均攝,2017.04.26）

國內稅制繁多，常被以中華民國萬萬稅消遣。不過資深律師指出，美國肥咖條款上路對大戶影響重大，而且台灣與美國政府即將簽訂跨政府協議，未來雙方的租稅資訊都將透明化。此外，美國不只肥咖條款嚴厲，只要在美居住天數超過規範就得全額報稅，一旦故意漏報，除了補稅，還會被處以75%的稅收罰金。

安侯法律事務所律師卓家立表示，一般美國稅務居民在申報美國個人所得稅時，最常漏報資本利得、員工分紅配股等，此外，持有外國金融帳戶、台灣公司股權、台灣信託，或受贈台灣資產等，也需負申報義務。

卓家立指出，美國對於外來者課稅的規範為根據前3年的居住天數而定，假設以今年報稅為例，那美國就會清查2014-2016年各外來者的居住天數，若過去3年的居住日加權總和超過183日，就得向美國政府申報及納稅。至於在美留學生則有另外規範，不需過度擔心，且要全球毛所得超過10350美元，才需申報。

卓家立表示，美國對於欠稅者規定相當嚴格，如果是故意漏報，不僅要補稅、還會被處稅額的75%罰金；過失漏報或漏報超過10%者，除了補稅，還會被處稅額的20%罰金。不僅如此，美國稅制是對於全球毛所得都有規範，所以很多台籍矽谷工程師往往只申報在美國所得而被罰款。卓家立有感而發，常聽到大家說台灣稅很多、甚至是萬萬稅，但相較美國，台灣稅制較親和、規範也較少。