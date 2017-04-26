▲全球人壽特別打造「愛無界 形象光廊」，以台灣國球「棒球」為主軸，設計大螢幕互動式體感打擊遊戲，帶動保戶及員工對棒球的支持，同時也展現全球人壽深耕落實企業社會責任重要事蹟。（圖／公關照片）

繼推出新企業識別及「因為愛 責任在」品牌形象廣告後，全球人壽宣布，在全球人壽總公司4樓保戶服務中心打造「愛無界 形象光廊」，除展現全球人壽深耕落實企業社會責任重要事蹟，更期盼透過影像紀錄傳遞「因為愛 責任在」的溫暖意念，讓保戶及員工更了解全球人壽的品牌精神及「一份公益，多方得利」的公益理念，帶給社會正能量，啟動善循環。

全球人壽董事林文惠及總經理馬君碩也一同為「愛無界 形象光廊」揭幕。馬君碩表示，在形象光廊裡可透過觸控方式了解全球人壽重要事蹟，且在數位科技發展潮流中，數位科技是全球人壽策略上很重要的位置，因此，也希望透過「愛無界 形象光廊」啟用，充分展現全球人壽在數位科技的策略規畫，2017年也會持續贊助基層棒球、我的一畝田及弱勢團體等，希望展現全球人壽在持續提升績效的同時，也善盡社會公益的責任。

在「愛無界 形象光廊」中，全球人壽也將有紀念價值的各式棒球及球棒裝置成棒球牆，對棒球的支持，也能從特別規畫座位區及本壘板地毯看出端倪。其中，最令人注目的就是互動式體感遊戲，包括全球紅不讓及全球美拍秀，可體驗棒球打擊，也能拍照留下美美的紀念。

林文惠也特別體驗棒球體感遊戲，首次體驗就打出安打的好成績。此外，「愛無界 形象光廊」開幕也舉辦4項闖關遊戲，將品牌形象廣告中的「成德饅頭店」搬到現場，現場暖心又驚奇的橋段不斷，讓全球人壽員工對於新品牌理念更有認同感。

全球人壽表示，品牌公益館的名稱「愛無界 形象光廊」，是由同仁一起動腦命名，在一周內共計募集超過上百個創意命名，激發員工的創意力，最後以「愛無界 形象光廊」勝出，主要因「愛無界」相當貼近全球人壽對企業社會責任的精神，也相當符合全球人壽全新品牌理念「因為愛 責任在」的意義。

全球人壽品牌廣告《愛與責任的成長三部曲：手心的白饅頭》也已在日前播放，透過知名演員楊謹華、傅雷及金馬導演鄧勇星，攜手打造全球人壽品牌形象經典鉅作，說明「責任，因愛而存在；愛，因責任而完整」的意涵，引起不少網友正面回響。

全球人壽強調，守護著客戶，猶如客戶守護著家人一樣，一起讓社會更有溫度，藉著「愛無界 形象光廊」，延伸保險的核心精神，就是服務守護人們一生愛的需求與保障，未來全球人壽在全新企業品牌定位下，也將如同過往一貫的承擔責任、積極回饋社會，以「因為愛 責任在」的精神，繼續全心守護客戶擁有更幸福的人生，將保戶的肯定，轉化為愛台灣的正面力量，成為善循環的起點，提供客戶最優質的服務，矢志成為台灣壽險業的標竿典範。