流行天后小甜甜布蘭妮確定來台！6月南港開唱NOWnews今日新聞 (2017-04-26 15:55)
美國流行天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）將來台開唱的消息今（26）日獲證實，演唱會主辦單位「IMEtw」在官方臉書分享海報，演唱會將在6月13日於南港展覽館舉行，詳細售票訊息將在下周公布。
小甜甜布蘭妮出道18年首次登台，迄今共發行過八張專輯，她曾拿下八座告示牌音樂獎獎座，入選富士比「全球最具影響力的百大名人」，2003年以《Toxic》拿下生平首座葛萊美獎，她在樂壇的成就也讓她在好萊塢星光大道留下一顆專屬星星。
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