【鉅亨網編譯許光吟 綜合外電】

《MarketWatch》報導，美國鋼鐵 ((US-X)) 週二 (25 日) 盤後公布 2017 年第一季財報，營收為 27.25 億美元，但第一季卻意外出現淨損 1.8 億美元，推累經季調之後每股盈餘 (EPS) 為淨損 0.83 美元，美國鋼鐵盤後電子盤股價聞聲暴跌 16%。

據 FactSet 此前調查顯示，市場此前預期美國鋼鐵公司第一季營收為 29.5 億美元、經季調之後每股盈餘為 0.35 美元，但週二 (25 日) 美國第一季鋼鐵財報出爐，結果是遠遠低於市場預期。

美國鋼鐵盤後電子盤暴跌 16.94% 圖片來源：Investing.com

市場人士分析，今年以來美國鋼鐵業因大幅遭到歐盟、中國、南韓等國傾銷，造成鋼品價格低落，鋼鐵市場已再度出現嚴重的供需失衡。

美國鋼鐵公司首席執行長 Mario Longhi 在聲明上表示，雖然美國鋼鐵第一季營收比去年同期增長了 2 億美元，但是由於扁軋鋼 (Flat-Rolled) 鋼品利潤暴跌，導致了該公司今年首季意外出現虧損，第一季美國鋼鐵公司扁軋鋼 EBIT 稅前息前淨損為 9000 萬美元。

而美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 亦曾在上週四 (20 日) 表示，今年以來海外鋼品大舉向美國傾銷，已對美國鋼鐵業造成嚴重衝擊，據美國商務部估計，今年至今美國鋼品進口量與去年同期相比，大幅增長了 19.6%。

美國總統川普 (Donald Trump) 也已於上週四 (20 日) 簽署「鋼鐵進口與國家安全威脅」備忘錄，川普表示，由於鋼鐵產業涉及汽車、飛機、造船、軍工等領域，來自海外的鋼鐵傾銷，已造成美國國家安全出現疑慮，故要求商務部啟動海外國家對美國「鋼鐵傾銷」之調查。

此前今年 3 月 3 日時，美國國際貿易委員會 (ITC) 已裁定，將對以下幾項中國出口至美國的鋼品，課以「雙反」關稅 (反傾銷與反補貼稅)：(1) 碳鋼、(2) 合金鋼定尺板 (CTL 板)、(3) 不鏽鋼板帶材。