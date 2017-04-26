矽品股東會擬改選董事 候選人有這幾位中央社 (2017-04-26 15:16)
（中央社記者鍾榮峰台北2017年4月26日電）封測大廠矽品（2325）6月股東會將選舉董事及獨立董事，日前公布被提名人名單，董事和獨立董事候選人與現任並無不同，董事長林文伯和總經理蔡祺文續列董事候選人。
矽品將在6月28日舉辦股東會，會中將選舉第13屆6名董事及3名獨立董事，矽品4月25日公布被提名人名單。
矽品董事被提名人名單包括矽品現任董事長林文伯、總經理蔡祺文、現任董事林文隆、張衍鈞、Randy Hsiao-Yu Lo、洋豐投資。
獨立董事被提名人包括現任獨立董事、聯電榮譽副董事長宣明智；現任獨立董事林財丁以及現任獨立董事沈維民。
市場人士表示，日月光（2311）和矽品擬合組產業控股公司，規劃在今年完成協議最終交易，預期第2季底情況可望逐漸明朗，雙方有共識維持獨立運作，矽品改選董事名單延續現任董事團隊。
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