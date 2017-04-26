（中央社台北26日電）繼陸媒曝光中國大陸多地公家機關的「蹲式窗口」讓民眾必須委屈辦事後，又有網友揭露一處投訴檢舉箱設在離地3公尺高的牆上，諷刺「這是給姚明準備的舉報箱」。



西部網報導，中國大陸陝西省寶雞市勞動保障監察舉報投訴中心門前，一個高高在上的檢舉箱距離地面3公尺高，門口還有監視器。照片在網路上流傳後，有網友調侃，檢舉成了高空作業，還得自帶梯子。



有市民表示，檢舉箱是要反映問題的，應該要設置在便民的位置，否則只是「中看不中用」。



在媒體曝光後，寶雞市勞動保障監察舉報投訴中心25日已將檢舉箱拆下，重新放置在離地面1公尺多高度、沒有監視器的位置上。官方說，這個檢舉箱2008年設立後「基本沒怎麼用」，時間久了就被忽略了。



大陸公家機關不合理的設計近來屢被曝光。當前大陸熱門的反腐劇「人民的名義」中，就出現高度很低的「蹲式窗口」，民眾站也不是、坐也不是，幾乎得跪著辦事。大陸官媒人民日報批評這顯示了「官民對立」的思維。1060426