（中央社記者張建中台北2017年4月26日電）高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY(4966)第1季每股純益0.16美元，折合新台幣4.92元。譜瑞-KY預期，第2季營收可望季增4%至14%。



譜瑞-KY下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果；譜瑞-KY第1季合併營收7564萬美元，季減1.79%，年增7.09%，毛利率40%，稅後淨利1195萬美元，季增9.64%，年增10.77%，每股純益0.16美元，折合新台幣4.92元。



展望第2季，譜瑞-KY預期，第2季合併營收將達7900萬至8600萬美元，將季增4%至14%。毛利率將約40%至43%，合併營業費用1700萬至1800萬美元。



譜瑞-KY董事長趙捷表示，第2季各產品線銷售將全面成長，其中，以Type-C相關高速元件產品成長相對強勁。



趙捷預期，下半年產業景氣可望比上半年好，他並表示，今年營運仍將以成長超越半導體產業水準為目標。



考量營運需求、匯率變動與充分照顧股東，譜瑞-KY董事會決議調高股利，由原訂的每股7元現金，調高至每股9元現金股息。