（中央社台北2017年4月26日電）台股今天漲14.74點，收在9856.45點，成交值新台幣1013.33億元。三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣114.81億元。



台股今天在電子股領軍下小漲，不過投資人仍憂第1季財報和所得稅申報，台股收盤漲幅收斂，小漲14.74點。



外資及陸資今天買超111.37億元，投信賣超1.19億元，自營商買超4.63億元。三大法人合計買超114.81億元。



財子學堂副總經理林成蔭表示，台股面臨的狀況是5月中之前上市櫃公司將公布第1季財報，由於新台幣第1季升值頗多，不利外銷廠商，市場投資人保守看待財報，形成外資持續不斷匯入，新台幣猛升值，但股市卻面臨9850點以上追價意願保守。