●三大法人買超台股114.81億元中央社 (2017-04-26 14:59)
（中央社台北2017年4月26日電）台股今天漲14.74點，收在9856.45點，成交值新台幣1013.33億元。三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣114.81億元。
台股今天在電子股領軍下小漲，不過投資人仍憂第1季財報和所得稅申報，台股收盤漲幅收斂，小漲14.74點。
外資及陸資今天買超111.37億元，投信賣超1.19億元，自營商買超4.63億元。三大法人合計買超114.81億元。
財子學堂副總經理林成蔭表示，台股面臨的狀況是5月中之前上市櫃公司將公布第1季財報，由於新台幣第1季升值頗多，不利外銷廠商，市場投資人保守看待財報，形成外資持續不斷匯入，新台幣猛升值，但股市卻面臨9850點以上追價意願保守。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
4.8分《擇天記》，騰訊影業擇對了沒？【北京新浪網】
題材復盤：避開隱形股災，原來用的是這個簡單方法！【北京新浪網】
日圓見111 換匯更便宜 5萬台幣賺快1張迪士尼門票【NOWnews今日新聞】
富人在賣房窮人在買房，今後買什麼？它16年漲300%！【北京新浪網】
美國政府關門黃金將升值？美國專家對懟：一派胡言！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》