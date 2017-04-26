（中央社記者蔡怡杼台北 2017年4月26日電）國賓二少爺李昌霖擬透過個人轉投資的德昱公司接手台灣麥當勞案， 3月底獲經濟部投審會通過後，公平會今天宣布不禁止其結合，即核准李昌霖買台灣麥當勞。



公平交易委員會今天委員會議通過，李昌霖擬透過德昱公司與台灣麥當勞公司結合，申報事業結合案，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。



李昌霖擬透過德昱公司接手台灣麥當勞， 2月向公平會提出申請，公平會在文件齊備後正式審查。公平會指出，台灣麥當勞易手案僅涉及台灣麥當勞公司的股權結構改變及經營權的移轉，且參與結合事業彼此間並不具有水平競爭或垂直交易關係，屬多角化結合型態，台灣麥當勞公司的市場占有率並未因本結合案而有所改變，結合後西式速食餐飲市場市場結構與集中度不致產生變化。



同時，公平會也指出，西式速食餐飲業經營，並未受到法令或技術得限制，不會對其他事業跨業經營西式速食餐飲產生困難，無顯著限制競爭疑慮。因此，公平會依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。



至於媒體先前報導李昌霖擔任國賓大飯店總經理，李昌霖接手台灣愛當勞恐涉及餐飲業結合一事，公平會表示，李昌霖及其兄長雖分別擔任該公司總經理及董事長，但其持股比例合計並未達公平交易法第11條第4項控制性持股情形，尚難認定國賓大飯店公司等事業為本案參與結合事業。



經濟部投審會 3月底通過台灣麥當勞股份將全數轉讓李昌霖轉投資的德昱公司，初估金額大約新台幣50.9億元，