無國界記者：新聞自由遭遇前所未有威脅中央社 (2017-04-26 15:07)
（中央社巴黎26日綜合外電報導）無國界記者組織今天警告，川普當選美國總統後，進入「假新聞的新後真相時代」，新聞自由從未受到如同今日般的威脅。
法新社報導，無國界記者組織（Reporters Without Borders）在年度全球新聞自由指數（World Press Freedom Index）中，針對川普總統選戰與英國脫歐公投「極為惡劣」的媒體攻擊提出警告。
無國界記者組織直言不諱地說，這種情況已經到了「臨界點」。
無國界記者組織表示，監控情事增加以及全球各地強人政權的興起，都在傷害新聞自由。
根據總部設於巴黎的無國界記者組織，美國與英國新聞自由指數排名下滑兩個名次，在180國中名列第43與第40名。
無國界記者組織表示，「似乎沒有東西在監督」主要民主政體新聞自由受侵害的情況。無國界記者組織說：「新聞自由遭受前所未見的威脅。」
無國界記者組織發現，俄羅斯、印度與中國大陸等72國的新聞自由處「危險」或「非常嚴重處境」。
報告說：「攻擊媒體變得司空見慣，且強人一直增加。我們已經進入1個後真相、文宣和壓迫自由的時代，尤其是在民主政體。」
報告又說：「川普掌權…以及英國脫歐選戰出現高分貝抨擊媒體現象，極度惡劣的反媒體論調，讓世界進入1個後真相、假資訊與假新聞的新時代。」（譯者：中央社張曉雯）1060426
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