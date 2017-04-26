塞爾提克與公牛系列賽關鍵第5戰，將於明天（27日）於塞爾提克主場舉行，公牛因為第2戰主控Rajon Rondo（朗多）受傷，2連勝後苦吞2連敗，但今天有好消息傳出，Rondo將於第5戰復出。

根據《ESPN》報導指出，有消息來源表示Rondo雖然右手大拇指受傷，但已經秘密地在訓練跳投，要看看自己是否能夠趕在地5戰上場，畢竟公牛在他缺陣的2場賽事當中都以輸球收場。

雖然先前公牛總教練Fred Hoiberg已經向媒體宣布Rondo將不會出席第5戰，但一位Rondo的親密友人告訴媒體，他表示：「Rondo想要帶傷上陣，都到了這個時候了，他不想等到第6戰才復出，但以我對他的了解，他會改變他的想法然後去打第5戰。」

這樣的消息傳出來，對於公牛來說絕對是項利多，畢竟公牛第3、第4戰改由Jerian Grant以及Michael Carter-Williams擔任先發控球後衛，不只合計28投僅6中，兩人還合力繳出9次失誤。

Hoiberg日前已宣布將以Isaiah Canaan作為第5戰的先發控球後衛，如今有這樣的消息傳出對於球迷來說都是最好的消息，期盼兩隊以完整陣容捉對廝殺。