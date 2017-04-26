今日上午8時，氣象局發布今年首號颱風「梅花」形成，不過，氣象局科技中心主任鄭明典下午在臉書發文，表示目前各國對颱風的中心位置有2種說法，但2種都是對的。

鄭明典說，颱風梅花形成時，各國初始定位差異大，台灣、美國、香港都定位於西側，中國、日本、韓國為東側，最西與最東之間差距超過100公里。為何會有如此大的差距？原因為颱風梅花生成時，軸心明顯往上、往東傾斜，也就是低層在西、高層中心在東。

鄭明典指出，習慣上，颱風中心是以低層環流中心為代表，但上午颱風雲系的強對流明顯環繞高層中心發展。理論上，低層中心可能被拉往最強對流中心移動，因此中國、日本和韓國這次取「對流質量中心」為代表，將颱風中心定位於某種「平均環流」中心。

而台灣、美國、香港，則因此次低層環流中心明顯在強對流區之外，高低層環流整合機率不高，且低層環流已有新對流發展，故以低層環流中心為代表。雖各國對颱風梅花有2種說法，但鄭明典認為2種都有道理都是對的。