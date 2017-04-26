傳美籍華人在滬被捕 被指當FBI線人中央社 (2017-04-26 14:58)
（中央社記者張謙香港26日電）據報導，中國大陸上海國家安全局於去年秋天拘捕了1名入境的美籍華人，指他受美國聯邦調查局（FBI）指派，到大陸刺探情報。
香港星島日報今天在報導中引述消息指出，被捕美籍華人名叫李凱，男，約55歲。
報導表示，目前此案已移交上海市檢察機關處理，當局將以間諜罪名起訴李凱。
據報導，當局指李凱自2010年至今接受美FBI派遣，利用其與大陸的生意往來關係，多次竊取大陸科研機構的內部情況，並針對大陸國防軍工領域從事情報搜集活動。
報導指出，李凱於80年代末赴美國加州留學，後來加入美國籍並定居紐約，經營軍工產品貿易，與上海、天津等地多家國防科研機構有密切的商貿往來。1060426
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