isCar！Ferrari 488 GTB一推出，那動力強勁的雙渦輪引擎給予超跑全新詮釋，但小編相信仍有一群人喜歡V8自然進氣高轉「尖叫」的聲音，458 Italia的能見度不算低，而印尼不知道哪個有錢人買了Ferrari還不甘心，來到Premier Autowerkz把458 Italia能改的套件全上了。

從Premier Autowerkz提供的改裝明細，跟加拿大SR Auto Group所經銷的品牌一模一樣，想必兩者之間有非常密切的合作關係！是的！說到Ferrari 458 Italia對應的外觀套件真是多到不知該如何選擇，而Premier Autowerkz選擇Prior Design旗下的「PD458」套件，且為「WB」車身寬體版本。

四輪暴龜是此套件最精彩的部分，前葉子板直接換裝暴龜製品，並在後方開出一道導流孔，創造出媲美賽車的風格，而後暴龜加裝在後葉子板原件上，從圖片中看來，原廠後葉子板應該已被切除了一部分。前保桿總成當然也順應前暴龜改裝更寬大的製品，並在下方加裝擾流板、兩側各加裝「兩條」定風翼，前蓋也改裝附有散熱孔的製品，有助於快速排出車頭冷卻系統的熱能，由此可知，車頭部分只有那一對頭燈還是原廠，其它部分全改了。

車尾部分的改裝幅度就更大了，像是後擋風玻璃兩側的百葉窗散熱孔、尾燈中央的鴨尾與碳纖維散熱孔外框、保桿兩側的暴龜片等，最誇張的就屬保桿下方的大型分流器，呈現出極富殺傷力的視覺效果。塞在保桿中央的三出排氣管為Fi Exhaust製品，內含排氣閥門設計可透過引擎轉速控制開閉，三支101mm的尾飾管似乎道出這輛458 Italia絕非小角色。

暴龜除了吸睛之外，一方面也是為了把圈胎塞進葉子板裡，Premier Autowerkz雖然沒有提供避震器所選擇的形式，不過可以把車高降得這麼低，應該已經改裝氣壓式避震器；鋁圈選對了才能完全展現車身寬體的精神，改裝PUR旗下的3片式鍛造「LX23.3」鋁圈，採用圈面與圈唇分別為消光、亮面古銅色塗裝，使單色塗裝的鋁圈多了些亮點，規格為前9Jx21、後12Jx22搭配前255/30 R21、後335/25 R22輪胎，大圈加上低扁平比輪胎才能展現重度改裝458 Italia的威嚴。

圖片出處：Premier Autowerkz、PUR Wheels