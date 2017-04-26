isCar! 雖然閩南語有據俗諺叫「歹年冬搞肖郎」，不過在注重獨特創意造就驚人效果的改裝車壇，就算不是景氣差世道歹的年頭，卻不時出現讓人瞠目結舌、堪稱超狂級的「肖郎」改法！繼杜拜「F Performance Garage」早先操刀一輛移植R35 GT-R大改心臟、可輕易秒殺「蛙王」918 Spyder，同時創下SUV加速紀錄的「戰神SUV版」之後，位於卡達的「Ben Dalmouk Auto Technology」憑藉更有「肖郎」精神的狂想創意，日前也曝光「四渦輪」式樣的「戰神SUV版」！看來想「巴掉」的目標，應該是鎖定同樣採四渦輪設計的「山豬王」Bugatti Chiron吧......

「東瀛戰神」標配的VR38DETT雖只是3.8L V6雙渦輪型式，但身為改裝當紅車款，動力強化套件不但多而且還很猛！引擎本體若採用Billet「鍛造鋁胚」材質並以CNC精細切削而且還經過擴缸手法，再搭配全套鍛造強化腹內機件，最大馬力要飆破2000hp大關完全不是問題！第一輛跑零四「六秒台」且馬力峰質擁有2500hp的AMS Alpha G，就是最例子！

杜拜「F Performance Garage」以Nissan Patrol三門短軸版為基礎所改造而來的戰神「SUV分身」，上身大改的VR38DETT引擎同時再加大渦輪，「準兩千匹」輸出不但把「蛙王」當「肥料」而且創下全球SUV車款0~1/2 mile衝刺末速328km/h的最快紀錄！而同樣位於中東的卡達「Ben Dalmouk Auto Technology」同樣以Nissan短版Patrol為基礎，引擎則上身更狂的「四渦輪」式樣！即使全車性能味並沒同樣採四渦輪的「山豬王」那般高漲，不過最大馬力預計3000hp，剛好是Bugatti Chiron兩倍，想秒殺這款一拜超跑應該毫無懸念才是！目前仍在調校設定的它，何時會出現驚人「創舉」？isCar正密切關注中.....（photo by 1320Video channel）

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