isCar！甫於2012年，現行Jaguar XF Sportback推出之時，即以不同於BMW 5 Series Touring、Mercedes-Benz E-Class Estate的動感姿態，被評選爲當代最美型的跑旅車款；可惜市場表現未如預期亮眼，在2015年XF大改款之際，一度傳出車廠將不再有XF Sportback車型的消息，好險該消息只是虛驚一場，如今Jaguar釋出新車局部圖與影片，向車壇宣告新一代XF Sportback美型跑旅即將推出！

↑2012年 Jaguar XF Sportback

從圖片中可以判斷，Jaguar XF Sportback擁有與XF Sedan幾乎相同的車頭輪廓，在車頂處配有大面積的全景天窗，為後座乘客創造更優異的空間感；另外，和前代XF Sportback相比，新車在D柱採用與車身同色配置，取消了懸浮車頂；但車廠表示，取消懸浮車頂不會減損動感視覺體驗，新XF Sportback採用精心設計的摺線與輪廓，打造後掠式的車尾造型，帶來更加驚豔觀感效果，以期不負過往「最美型跑旅」的稱號。

(圖片來源:autovisie)

動力部分，根據品牌規劃推估，XF Sportback可望擁有與XF Sedan相同四缸、六缸的汽、柴油引擎陣容；柴油引擎的部分分別為擁有163ps、180ps馬力的2.0L Ingenium柴油引擎，以及能夠輸出300ps最大馬力的3.0L V6柴油雙渦輪增壓引擎；汽油引擎則為擁有240ps馬力的2.0L渦輪增壓引擎，以及分別擁有340ps、380ps兩種不同調校選項的3.0L V6機械增壓引擎。

↑Jaguar設計總監Ian Callum與全英草地網球和門球俱樂部執行長Neil Stubley



有別過往，Jaguar將於今年7月3日至16日在英國倫敦舉辦的溫布頓網球錦標賽中發表新一代XF Sportback，為了替新車發表熱身，車廠特別與溫布頓球賽官方合作，在賽事場地「全英草地網球和門球俱樂部」（The All England Lawn Tennis Club）的草皮上，以標線機塗繪出XF Sportback的車側線條；另外，該車也是本屆溫布頓網球錦標賽的官方指定用車。





(部份圖片與影片取自Jaguar官網)