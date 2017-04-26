isCar! 5 Series在去年10月進入G30世代後，熱血車迷們都在期待性能旗艦M5何時登場！可惜現階段BMW似乎沒有讓性能神主牌立即現身的打算，而是先以性能全面進化的M Perfomance來填補M Car登場前的空窗期。繼去年12月登場、0~100km/h加速比上一代M5還要快的M550i xDrive後，BMW也接續發表搭載「四渦輪」柴油引擎的M550d xDrive來讓車迷解解饞！

M550d xDrive的最大亮點當然非新世代B57D30C引擎莫屬！這具擁有「四渦輪增壓」的3.0L直列六缸柴油引擎首見於750d xDrive，是以兩具高增壓渦輪與兩具低增壓渦輪的四渦輪設定取代取代前身N57S的三渦輪配置，讓新車可以實現更有效率的多階段渦輪增壓作動機制。

在平常巡航狀態下，兩具低增壓渦輪以及一具尺寸較緊湊且具備可變幾何葉片的高增壓渦輪會持續作動，當轉速超過2,500rpm時另一具高增壓渦輪則會加入提供更大功率輸出，在重負載時排氣管路則會繞過低增壓渦輪來更快增加壓力。這也讓新引擎的最大功率輸出達400hp（4,400rpm）/ 77.5kgm（2,000rpm~3,000rpm），比起前一代分別多了19hp/2kgm，而且新引擎在1,000rpm時即可湧現出44.9kgm的扭力，對於起步加速頗有助益。

此外新引擎的共軌燃油噴射系統也換成噴油壓力高達2,500bar的款式，在燃油經濟性、NOX氮氧化物以及懸浮粒子排放表現上都比N57S的2,200bar還要好，增進11%之多！

更強悍的動力心臟、M GmbH調教的Steptronic 8速手自排變速箱與減重高達100kg的CLAR模組化平台加持下，也讓M550d xDrive的0~100km/h加速僅需4.4秒即可完成，在車系中僅次於M550i xDrive的4秒，Touring車型的4.6秒也比前一代Sedan版的4.7秒還要優秀，16.9km/L（Sedan）、16.1km/L（Touring）的油耗也更為優異，可見G30進化幅度之巨！

既然背負著M Performance的名號，新車也獲得更運動化的底盤調校，包含能降低車高10mm讓重心更低的M運動化懸吊，以及增進操控性與行車動態的Integral Active主動轉向系統，另外原廠也提供Eco Pro、Comfort、Sport、Sport+、Sport Individual以及Adaptive六種多樣化行車模式供車主選擇，其中最特別的莫過於Adaptive模式，在該模式下系統能夠分析駕駛行車習慣、風格以及結合衛星導航資訊，調整動力輸出曲線、懸吊反應來對應當下路況，主動提供最適合車主的行車模式。

在M空力套件的加持下，讓M550i xDrive擁有比標準版車型更具侵略性的外觀，輪圈方面原廠則提供前245/40 R19、後275/35 R19的664 M 19吋雙肋五輻式樣作為標準配備，若車主還不滿意的話，可選配前245/35 R20、後275/30 R20，造型更激進的20吋668 M輪圈。內裝方面新車在G30世代的基礎上，透過M運動化方向盤、M運動化座椅以及Dakota真皮/Alcantara內裝來兼顧性能與豪華質感。

M550i xDrive除了為車系設立柴油性能新標竿之外，也加入M140i、M240i、X4 M40i、M550i xDrive、X5 M50d、X6 M50d以及M760Li xDrive的行列，擴充M Performance的產品陣容，為BMW與其餘豪華品牌之間的競爭增添更多勝算！