isCar! 同樣是渦輪引擎＋四驅底盤的設計，「東瀛戰神」R35 GT-R最速零四式樣今年堂堂邁進「六秒台」門檻，而「昴宿六連星」性能指標的Subaru Impreza最快秒數又是多少？日前一輛GD-Type「方燈鯊」跑出堪稱亮眼的8.326秒，也讓這個答案引起「六連星」車迷熱烈討論！由ATP操刀的GC8跑出「7.774秒」是目前Subaru Impreza最猛成績，為何這輛一代版的「硬皮鯊」不但比新款WRX STI還猛，甚至原廠R35 GT-R都被比下去，下文一一剖析.........

Subaru採渦輪、四驅配置的高性能車款不管是昔日Impreza或當前WRX，輸出實力最猛就是EJ257紅頭式樣，比起日規版的EJ207，挾著排氣量多了0.5L，後天再強化的空間也明顯加大，但要看齊R35 GT-R標配的VE38DETT那般跨過千匹門檻，還是得針對引擎本體再大肆強化一番才行！isCar先前報導由「JR Tuned

」操刀的WRX STI，因採用Billet採用Billet「鍛造鋁胚」材質並以CNC精細切削製程的強化缸體，搭配一拜升級的腹內套件與Turbo Kit，最大馬力達到1000hp也將車名取為「SJ1000」！

這輛「SJ1000」雖以9.13秒零四成績成為全球最快的STI式樣，不過比起「AFP」（Andy Forrest Performance）操刀Impreza GC8的7.774秒卻是小巫見大巫，兩車同樣都擁有「千匹」動力也都有輕量級車重，為何成績差這麼多？關關鍵原因就是AFP Impreza引擎移植Subaru一代「神車」SVX標配、排氣量為3.3L的EG33式樣！本身吞吐量更大又是六缸型式，經過腹內全面強化再搭配「大螺級」的Twin Turbo系統，超高增壓狀態不但造就車搶眼的1010hp輸出，增壓反應、線性輸出更是大改EJ257所難以媲美，加速成績當然更狂了！登上全球最快寶座也是剛好而已。也由於零四成績太猛，這輛「極惡狂鯊」也在兩年前轉往Time Attack領域發展了......（photo by Andy Forrest FB）

（from AFPSubaru channel）