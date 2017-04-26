嚴長壽：學習環境狹隘封閉比低薪更可怕中央社 (2017-04-26 14:54)
（中央社記者許秩維台北2017年4月26日電）公益平台文化基金會董事長嚴長壽今天表示，比起低薪問題，他更擔心的是學習環境狹隘封閉，不建議年輕人找到只有好待遇、卻無法增強實力的工作。
台灣師範大學通識讀書會講座今天邀請公益平台文化基金會董事長嚴長壽分享 「在世界地圖上找到自己」。
面對台灣的就業環境，嚴長壽表示，比起低薪問題，他更擔心的是學習環境狹隘封閉，這樣就沒辦法把國際知識帶回來；台灣是工作的舞台，世界也是一個工作舞台，如果學到的能力可以到世界各個角落去工作時，就不會被台灣的薪水限制。
嚴長壽表示，如果在企業中可以學到東西，即使剛開始薪水不夠好，但仍然值得，他不建議年輕人找到只有好待遇、卻無法增強實力的工作，如果工作一直變動，又不厚實能力，很難走的長遠，各行業都不能停止學習，不然世界就會趕過自己。
面對國際競爭，嚴長壽認為，現在大家沒有危機意識，讓他十分憂心，「台灣不培育打國際盃的人才，就會在世界地圖中消失」，如果無法培養自己的人才，當然只能被人家駕馭。
他也鼓勵年輕人走出去多看看，做事、做人能力跟學識一樣重要外，還得要有下了課、下了班自己生活的能力；同時要做機器人無法取代的工作，透過分析自己的優缺點，找出與他人合作的模式，而學術、技術和藝術「三術」缺一不可。
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