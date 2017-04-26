（中央社記者顧荃台北2017年4月26日電）位於淡水的馬偕博士跪地禱告的銅像，遭人搞笑惡整，雙手被放上一杯飲料。加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安今天幽默回應，感謝台灣人記得馬偕的貢獻，還送他飲料。



出生於加拿大的牧師馬偕（George Leslie Mackay）1872年從淡水登陸台灣，隨即展開傳道醫療生涯，購置醫院土地，建立了偕醫館，是台灣北部第一間西式醫院，成為現今馬偕醫院的前身。



一名網友日前在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，是馬偕跪地禱告的銅像，雙手被放了一杯星巴克飲料，吸管就在銅像嘴巴處，看起來像是馬偕正在喝飲料，該網友批評「是誰那麼沒公德心啦」。



馬禮安（Mario Ste-Marie）今天幽默回應，表示非常感謝大家仍舊記得馬偕對台灣的貢獻，還送他一杯好喝的飲料。



馬禮安說，馬偕是145年前促進加台關係的重要人物，事實上，現在仍有許多台灣人在馬偕醫院出生，在馬偕創立的馬偕護專求學，很高興得知至今台灣人仍然記得他。