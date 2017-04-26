馬偕銅像遭惡搞 加國代表：謝謝記得他中央社 (2017-04-26 14:54)
（中央社記者顧荃台北2017年4月26日電）位於淡水的馬偕博士跪地禱告的銅像，遭人搞笑惡整，雙手被放上一杯飲料。加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安今天幽默回應，感謝台灣人記得馬偕的貢獻，還送他飲料。
出生於加拿大的牧師馬偕（George Leslie Mackay）1872年從淡水登陸台灣，隨即展開傳道醫療生涯，購置醫院土地，建立了偕醫館，是台灣北部第一間西式醫院，成為現今馬偕醫院的前身。
一名網友日前在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，是馬偕跪地禱告的銅像，雙手被放了一杯星巴克飲料，吸管就在銅像嘴巴處，看起來像是馬偕正在喝飲料，該網友批評「是誰那麼沒公德心啦」。
馬禮安（Mario Ste-Marie）今天幽默回應，表示非常感謝大家仍舊記得馬偕對台灣的貢獻，還送他一杯好喝的飲料。
馬禮安說，馬偕是145年前促進加台關係的重要人物，事實上，現在仍有許多台灣人在馬偕醫院出生，在馬偕創立的馬偕護專求學，很高興得知至今台灣人仍然記得他。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
後照鏡 車架．Mio MiVue 後照鏡．後照鏡 測速器．ltp 後照鏡．CNC 鋁合金 後照鏡．M5 Pro 雙鏡頭後照鏡．Hello Kitty 後照鏡．廣角 後照鏡 行車紀錄器．超廣角 後照鏡 行車紀錄器．Mio MiVue R25 後照鏡．後照鏡行車紀錄器 雙鏡頭．WDR 後照鏡式．勝利者 後照鏡 行車紀錄器．後照鏡 CUXI．cuxi 後照鏡．1080P 後照鏡 行車紀錄器．BWS 後照鏡．後照鏡 行車紀錄器 記憶卡．後照鏡 行車記錄器．ltp 後照鏡行車紀錄器．雙鏡頭後照鏡 記憶卡．自行車後照鏡．後照鏡 雙鏡頭．後照鏡 行車紀錄器 1080P．後照鏡行車記錄器．機車 後照鏡．廣角 汽車 後照鏡．moin 後照鏡 行車紀錄器．SUPA 後照鏡 警示器．後照鏡式
- 【Christian】高雅菱格拐花V領毛衣背心_酒紅(VW406-18)
- 國際牌 LED 50W 仿紅木邊框 遙控 吸頂燈 HH-LAZ504109
- 【DAKS】雙D經典LOGO質感尼龍後背包(黑色)
- 【神回饋送DC扇★Panasonic國際】435L變頻雙門冰箱(NR-B435H
- 高跟鞋 AS 金屬風羊皮美型尖頭楔型高跟鞋－黑
- Ic! Berlin太陽眼鏡 薄鋼經典膠框水銀鏡面款(霧黑) #BUS 18
- MICHAEL KORS HAYLEY 滿版LOGO防刮皮革肩背/斜背二用包-(大
- 【VOVA】凱旋系列9卡透明窗零錢袋上翻式IV紋短夾(黑色)
- 彩糖鑽工坊 GIA鑽石 30分 E/VS2 鑽戒求婚戒
- 【LV】Damier LV棋盤格紋拉鍊長夾(N60534/紅色)
湖南106名學生染愛滋 大學生成感染「重災區」【北京新浪網】
今年首颱梅花生成 氣象局： 對台灣影響不大【台灣好新聞報】
做沙威瑪是在虐待動物？4點告訴你關於沙威瑪的小知識【KNOWING新聞】
《通靈筆記第三章》：郭書瑤演技太逼真，索非亞幫忙淨身【中央網路報】
中華電信超搶手新機優惠 五月齊發【中央網路報】