臺北鐵路餐廳 查有煮飯鍋污垢6缺失中央社 (2017-04-26 14:52)
（中央社記者梁珮綺台北2017年4月26日電）台北市衛生局今天上午派員到臺北鐵路餐廳稽查，發現有煮飯鍋污垢等6項衛生缺失，已開限期改善通知單，若未改善，將依法開罰。現場也抽驗2件臺鐵便當。
媒體報導，臺灣鐵路管理局在七堵、台北、台中、高雄、花蓮等5個火車站設有廚房，製作每天近3萬個臺鐵便當，但七堵站、花蓮站製造的便當驗出大腸桿菌超標，認為衛生管理堪憂。
台北市衛生局今天上午派員稽查，發現有6項衛生缺失，包括油炸區層架油膩卡垢、廚房地板油膩、油炸油品接觸地面、煮飯鍋污垢及檯面髒、菜籃具污垢、排水溝廢棄物堆積等。
衛生局食品藥物管理處長王明理指出，若臺鐵沒改善，將依違反「食品安全衛生管理法」第8條及第44條，開罰業者新台幣6萬元至2億元罰鍰。
王明理說，今天也抽驗2件臺鐵便當，檢驗大腸桿菌群與大腸桿菌，抽驗結果最快7天後公布，若超標，將先要求限期改善，未改善者將依食安法第17條及第48條第7款，開罰新台幣3至300萬元罰鍰。
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