（中央社台北26日電）中國大陸演藝界近來對「小鮮肉」走紅現象掀起反思，當紅偶像鹿(日含)25日表示，自己年紀已不小，「不是『小鮮肉』，已經是快步入中年的『老臘肉』」，而且拍戲沒有尺度限制。



中新網報導，27歲的鹿(日含)25日下午為主演的中國大陸電視劇「擇天記」受訪時說，自己剛接觸演戲，還要多學習，歡迎大家給意見，才能更好改進。



對於美男子型「小鮮肉」演員近來被成龍等演藝圈老大哥批評，鹿(日含)卻不放在心上。「我不委屈啊，我現在不是『小鮮肉』，已經是快步入中年的『老臘肉』了。」



很多人都猜鹿(日含)拍戲會有很多顧慮，但他卻說最想演殺手角色，也沒有任何尺度限制。「反正全裸也播不出去，我都已經27歲，老大不小了，只要大家能接受的範圍裡，我都不會刻意去拒絕。」



鹿(日含)在這齣古裝劇中皮膚看起來十分光滑，被網民稱作「牛奶肌」。被問到如何保養，鹿(日含)除了說皮膚是天生的，還表示平時洗臉、卸妝與大家都一樣，「就是多喝水吧，多運動，多排毒」。



面對外界認為「擇」劇收視率是鹿(日含)在扛，他說，收視率是大家一起努力完成，故事並非都圍繞自己，而且「男主角是最弱的一個角色，基本上都被女主角救」。



鹿(日含)2011年底出道，曾是南韓男子組合EXO及中國分隊EXO-M成員，擔任主唱、領舞，2014年脫團單飛。1060426