嚴長壽：學習環境狹隘封閉比低薪更可怕中央社 (2017-04-26 14:43)
（中央社記者許秩維台北26日電）公益平台文化基金會董事長嚴長壽今天表示，比起低薪問題，他更擔心的是學習環境狹隘封閉，不建議年輕人找到只有好待遇、卻無法增強實力的工作。
台灣師範大學通識讀書會講座今天邀請公益平台文化基金會董事長嚴長壽分享 「在世界地圖上找到自己」。
面對台灣的就業環境，嚴長壽表示，比起低薪問題，他更擔心的是學習環境狹隘封閉，這樣就沒辦法把國際知識帶回來；台灣是工作的舞台，世界也是一個工作舞台，如果學到的能力可以到世界各個角落去工作時，就不會被台灣的薪水限制。
嚴長壽表示，如果在企業中可以學到東西，即使剛開始薪水不夠好，但仍然值得，他不建議年輕人找到只有好待遇、卻無法增強實力的工作，如果工作一直變動，又不厚實能力，很難走的長遠，各行業都不能停止學習，不然世界就會趕過自己。
面對國際競爭，嚴長壽認為，現在大家沒有危機意識，讓他十分憂心，「台灣不培育打國際盃的人才，就會在世界地圖中消失」，如果無法培養自己的人才，當然只能被人家駕馭。
他也鼓勵年輕人走出去多看看，做事、做人能力跟學識一樣重要外，還得要有下了課、下了班自己生活的能力；同時要做機器人無法取代的工作，透過分析自己的優缺點，找出與他人合作的模式，而學術、技術和藝術「三術」缺一不可。1060426
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
後照鏡 車架．Mio MiVue 後照鏡．後照鏡 測速器．ltp 後照鏡．CNC 鋁合金 後照鏡．M5 Pro 雙鏡頭後照鏡．Hello Kitty 後照鏡．廣角 後照鏡 行車紀錄器．超廣角 後照鏡 行車紀錄器．Mio MiVue R25 後照鏡．後照鏡行車紀錄器 雙鏡頭．WDR 後照鏡式．勝利者 後照鏡 行車紀錄器．後照鏡 CUXI．cuxi 後照鏡．1080P 後照鏡 行車紀錄器．BWS 後照鏡．後照鏡 行車紀錄器 記憶卡．後照鏡 行車記錄器．ltp 後照鏡行車紀錄器．雙鏡頭後照鏡 記憶卡．自行車後照鏡．後照鏡 雙鏡頭．後照鏡 行車紀錄器 1080P．後照鏡行車記錄器．機車 後照鏡．廣角 汽車 後照鏡．moin 後照鏡 行車紀錄器．SUPA 後照鏡 警示器．後照鏡式
- 【登祿普】DZ102運動性能輪胎(含安裝) 225/45/17
- COACH 立體馬車多色拼接牛皮釦式長夾-天籃/海軍藍/米白
- 彩糖鑽工坊 GIA鑽石 30分 D/VS2 鑽戒求婚戒
- 【買一送一】Chloe' See By Chloe' 女性淡香水 50ml
- Homelike 黛絲5x7衣櫥-胡桃木紋-150x62x202cm
- Kipling 後背包 藍粉桃葉形印花
- 休閒鞋MISS 21 個性羅馬異材質牛皮拼接透氣休閒鞋－銀
- ASUS華碩 G11CB【紅蓮騎士】 Intel i5-6400四核心 2G獨顯
- 【VOVA】凱旋系列4卡零錢袋IV紋短夾(黑色)
- 【米其林】PSS運動性能輪胎265/35/18_送專業安裝定位
湖南106名學生染愛滋 大學生成感染「重災區」【北京新浪網】
今年首颱梅花生成 氣象局： 對台灣影響不大【台灣好新聞報】
做沙威瑪是在虐待動物？4點告訴你關於沙威瑪的小知識【KNOWING新聞】
《通靈筆記第三章》：郭書瑤演技太逼真，索非亞幫忙淨身【中央網路報】
中華電信超搶手新機優惠 五月齊發【中央網路報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》