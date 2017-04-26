（優活健康網記者徐平／綜合報導）最近天氣多變化，三高病人可得要注意腦中風的威脅！就有一名60多歲男子有心房顫動病史，日前出現急性腦中風，所幸在3小時內被送到醫院，院方立即安排靜脈血栓溶解劑治療，但是進一步檢查，卻發現有條大血管仍然不通，於是立即又再進行動脈取栓術，目前已恢復正常。

缺血性腦中風才可用靜脈血栓溶解劑治療

收治這名男子的台灣腦中風學會理事、雙和醫院神經科主治醫師陳龍指出，這位60多歲男子有心房顫動病史，出現腦中風後被送到醫院時，左半邊已沒力，經檢查確認有缺血性腦中風，隨即安排做靜脈血栓溶解劑治療，但是進一步做大血管電腦斷層攝影發現，腦部大血管仍然有阻塞，於是在4小時之內又再進行動脈取栓術。

動脈取栓術已有健保給付

陳龍醫師表示，動脈取栓術是從鼠蹊部以心導管進入，到阻塞的大血管裡用網子將血栓壓碎，再將血栓抽出，而且目前也有健保給付；這名男子右邊中腦動脈就取出1塊1公分左右的血栓。由於靜脈血栓溶解劑對於大血管栓塞治療不理想，因而往往會需要採用此治療方式。

最好能在3小時內到醫院

靜脈血栓溶解劑必須要在黃金3小時內做治療，雖然動脈取栓術可以在6至8小時內展開，但是陳龍醫師強調，因為動脈取栓術必須要準備相關人力與設備，不像血栓溶解劑可以在檢查確認後就直接注射藥劑做治療，因此也最好能在3小時內到醫院。

心房顫動和心律不整 服用抗凝血劑預防中風

由於心房顫動和心律不整發生中風的風險是正常人5至7倍；所以，陳龍醫師提醒，若是有三高病況，一定要好好控制，而且目前也有血壓計可篩選心房顫動，或是就醫做心電圖檢查是否有心房顫動，若是有此病況，就應該要經由醫囑服用抗凝血劑來預防中風。（文章授權提供／健康醫療網）

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