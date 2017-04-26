5月1日起，嬰幼兒第3劑B型肝炎疫苗，暫以六合一疫苗取代24Drs.com (2017-04-26 10:53)
家中有小小孩的家長們注意囉！因應國際B型肝炎疫苗產能不足，疾病管制署宣布，自106年5月1日起，出生滿6個月嬰幼兒應接種的第3劑B型肝炎疫苗及五合一疫苗，將暫時以六合一疫苗的形式取代；另針對嬰幼兒第4劑五合一疫苗接種時程，將同步由目前的「出生滿27個月」調回「出生滿18個月」，請家長們務必按時帶小寶貝接種疫苗，以確保健康。
疾管署表示，由於國際B型肝炎疫苗製造廠產能無法充足穩定供貨，為使國內嬰幼兒於出生及滿1個月能按時程完成單價型B型肝炎疫苗常規接種，確保免疫力，經疾管署積極爭取，購得六合一疫苗（即五合一疫苗加B肝疫苗），自今年5月1日起，將取代嬰幼兒於出生滿6個月應接種的第3劑B肝疫苗及五合一疫苗，預估實施至107年7月。
另因應全球五合一疫苗供需失衡，國內供貨量緊縮，自103年1月1日起，依據我國傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，將五合一疫苗第4劑由出生滿18個月調整至出生滿27個月接種。經疾管署不斷尋求貨源，目前國內五合一疫苗供貨漸趨穩定，加上爭取到六合一疫苗，可充足供應幼兒五合一疫苗接種需求。為使幼兒能及早獲得白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺及b型嗜血桿菌等五種傳染病之完整免疫力，自今年5月1日起，五合一疫苗第4劑的接種年齡將回復為出生滿18個月就能接種，提醒家長家中如有已滿18個月但尚未接種第4劑五合一疫苗的幼兒，請儘速攜往衛生所或合約院所完成接種。
本週適逢世界衛生組織（WHO）訂定的「預防接種週（World Immunization Week）」，疾管署再次呼籲，家長應把握機會按時帶家中小寶貝接種常規疫苗，以提升幼童保護力，降低感染及疫病傳播的風險。如有相關疑問，可至疾管署全球資訊網「預防接種專區」（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
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