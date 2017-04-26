媒體自行送驗發現，台鐵在七堵、花蓮所製造的便當大腸桿菌超標，引發衛生疑慮。台北市衛生局今（26）日即前往稽查台鐵的「台北鐵路餐廳」，結果現場發現油炸區層架油膩卡垢、煮飯鍋汙垢及檯面髒、排水溝廢棄物堆積等6項衛生缺失，要求3天內改善完成，否則可開罰6萬至2億元罰鍰。

由於現場發現環境髒亂，台北市衛生局食品藥物管理處處長王明理表示，衛生局也現場抽驗2件台鐵便當，將檢驗大腸桿菌群、大腸桿菌等衛生標準，結果最快7天後公布，屆時若不符規定，將通知限期改正，屆期不改正者可依食品安全衛生管理法規定，處分3到300萬元罰鍰。

台北市衛生局表示，台北鐵路餐廳每日供餐量約1萬2000份，但現場卻發現：油炸區層架油膩卡垢、廚房地板油膩、油炸油品接觸地面、煮飯鍋汙垢及檯面髒、菜籃具汙垢、排水溝廢棄物堆積等6項衛生缺失，已要求3天內限期改善完成。

▲現場缺失照片：排水溝廢棄物堆積。（圖／台北市衛生局提供）

▲現場缺失照片：煮飯鍋汙垢及檯面髒。（圖／台北市衛生局提供）

▲現場缺失照片：菜籃具汙垢。（圖／台北市衛生局提供）