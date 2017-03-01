被爆LA幽會小三 陸男星怒：別傷害我家人NOWnews今日新聞 (2017-04-26 14:48)
大陸演員兼導演陳思誠與女星佟麗婭結婚三年，今年初被爆帶兩女開房，但他極力反駁。近日他又被爆在美國與一名女子一同用餐，席間互稱「寶寶」狀似親密，引人遐想。
據網友爆料，陳思誠在美國洛杉磯與一名女子一同用餐，席間親密互稱「寶寶」，該女子疑似是曾和他傳過緋聞的女星張璇。隨後有人出聲為陳思誠說話，表示他這趟去美國是為了新戲，網友直擊的也只是跟朋友聚餐罷了。
消息一出，張璇火速否認該女子是她，陳思誠今（26）日也發布微博澄清，怒道：「沒錯，公眾人物就要被大眾消費娛樂這無可厚非，但前提是，我們也是人，也有最基本的尊嚴和底線。我不在意一些誤解，但請別影響傷害我的家人。」不願流言蜚語對家人造成負面影響。
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