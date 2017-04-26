台粉痴等防彈少年團 人不來「這個」先來NOWnews今日新聞 (2017-04-26 14:51)
南韓夯團防彈少年團（BTS）2013年出道，在2015年推出歌曲〈I NEED U〉瞬間爆紅，日後不管是在各國舉辦活動，門票總是場場秒殺，曾訪台三次的他們，入場卷也是一票難求，為此韓國經紀公司上月推出印有7位成員肖像的背包及護手霜，體恤台灣A.R.M.Y（粉絲名），獨家在台販售。
他們的肖像背包及護手霜上月底在韓開賣就造成秒殺，反應熱烈將在推出行李箱，雖然韓國販賣偶像周邊商品一點都不稀奇，但為抓住台灣韓流不退的熱潮，他們26日宣布，將把商品搬到台灣，不錯過任何宣傳與賺錢的機會。
防彈少年團與法國時尚品牌AGATHA聯手打造，推出包裝印有七位成員Q版肖像的精油護手霜，此外還有獨家設計的後背包，而韓經紀公司也授權讓台灣引進販賣，不過所有價格仍未定案，只是令人疑惑的是，人不來反倒讓商品先來，粉絲不知該高興還難過。商品詳細資訊請至創世紀全球娛樂粉絲專頁查詢。
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