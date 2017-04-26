韓總統候選人文在寅 反同性戀發言惹議中央廣播電台 (2017-04-26 13:52)
南韓總統大選聲勢領先的候選人文在寅(Moon Jae-in)，25日在電視辯論時表示自己反對同性戀，此說引起性少數族群的憤怒。
自由派候選人、前人權律師文在寅，25日晚間是在回應另一名主張同志士兵正在弱化南韓軍隊的保守派候選人時，作出上述評論。
在此之前，一個監督團體最近曾指控，南韓軍方正在調查並起訴同性戀士兵。相關指控令人憂心性少數族群會面臨更多歧視與仇恨犯罪。
美聯社指出，由於有強勢宗教團體遊說，讓政治人物無法通過反歧視法令，LGBTQ人士(男女同志、雙性戀者以及跨性別者，或對其性別認同感到疑惑者)在保守的南韓受到嚴重汙名化，且政治能見度不高。
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