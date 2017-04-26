▲帶零錢到超商繳費被要求這樣做，他不滿反遭網友罵翻。（圖／NOWnews攝影中心）

台灣便利商店服務多元，卻也苦了所有店員。一名網友日前在臉書《靠北奧客》發文，表示他帶了一堆零錢到超商繳費，但店員卻要求他放進零錢盒，讓他心想「這不是你們的工作嗎？」而文章一出，立刻引發網友一片罵聲。

原PO提到，他帶著一堆零錢到超商繳費，但店員要求他將零錢放進零錢盒中，讓他忍不住心想「這不是你們的工作嗎？」雖然當下覺得不合理，但他還是照做，而原PO更認為，這應該是超商店員自己該做的事，不應該請客人做。

文章掀起熱烈討論，不少網友對於原PO的言論感到不滿，「義務？你知不知道超商不是服務業是零售業？店員才沒有義務要幫你數銅板，你還好意思說你有沒有這個義務幫忙」、「超商沒必要幫客人算錢吧，你繳費難道會直接丟你錢包給他讓他自己拿嗎」、「銅板太多可考慮存到銀行，銀行都有自動算銅板的，請不要拿去糟蹋別人」

另外，有網友說「如果今天我是店員，而客人帶過多的銅板…相信我，你會有一種被玩且非常不舒服的感覺。當你還在質疑這是不是對方工作內容的時候，對方也在質疑你來意不善。今天如果你願意去疊這個錢，至少還能去消除一些對方的疑惑！」。