印度男子沒錢帶小三度假 竟謊稱將要劫機NOWnews今日新聞 (2017-04-26 15:00)
一名來自印度南部海德拉巴市（Hyderabad）的已婚男子克里希納（Motaparthi Vamshi Krishna），現年32歲的他，與小三相約假期一同到西海岸的著名景點度假，不過卻因手頭拮据，沒有多餘的錢可以和小三出遊，他異想天開竟向警方謊稱有人將要劫機，來阻止班機起飛。
據英國《每日郵報》報導，已婚的克里希納表示，他在網路上結識了一名住在清奈的女子，並認該名女子為女友，她答應女方於假期一同前往印度的西海岸，孟買及果阿邦遊玩，不料克里希納卻沒有多餘的資金可以帶著女方出遊，卻又怕女方提出分手，而不敢取消行程。於是他用新創辦的電子信箱向警方投案，謊稱有恐怖分子將要劫機。
警方循線仍逮到發放假消息的克里希納，並指出克里希納不僅已婚，甚至育有一名兒女。而克里希納目前也已被警方帶回做調查，他的罪刑已構成四項罪名，可能面臨150元美金罰款及五年徒刑。
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