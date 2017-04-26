（中央社記者余曉涵台北26日電）颱風梅花今早形成，氣象局科技中心主任鄭明典在臉書上表示，梅花颱風不好評論，目前對颱風梅花的中心位置各國有2種說法，都是對的。



今年第1號颱風梅花形成，中央氣象局表示，梅花颱風在今天上午8時形成，目前距離台灣東南方1800公里，正往西北西方移動，未來不會影響台灣天氣。



氣象局科技中心主任鄭明典也在臉書上說，颱風梅花各國初始定位差異很大，台灣、美國和香港在西側，中國、日本和韓國在東側，最西和最東的定位差距超過100公里。



鄭明典解釋會出現這2種說法的原因是，梅花颱風生成時，其軸心明顯往上、往東傾斜，也就是低層中心在西，高層中心在東。



鄭明典說，習慣上，颱風中心是以低層環流中心為代表，但是早上颱風雲系的強對流明顯環繞高層中心發展。理論上，低層中心有可能被拉往最強對流中心移動，因此過去也常取「對流質量中心」為代表，將颱風中心定位在某種「平均環流」中心，這是這一次中國、日本和韓國所採取的對策。



而台灣、美國跟香港部分，鄭明典說，這一次低層環流中心明顯在強對流區之外，高低層環流再次整合的機率不高，而且低層環流中心已經有新對流發展，因此台灣、美國和香港就以低層環流中心為代表。



鄭明典表示，這2種處理方式都有道理，也都對。颱風中心只是一個方便辨識天氣系統的概念，自然界的複雜度有時無法簡化成我們喜歡的樣式，所以沒有標準答案。1060426