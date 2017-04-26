（中央社台北26日電）丹麥駐中國大陸大使館官方微博24日貼文說，近來海岸太平洋生蠔泛濫，鼓勵民眾用「吃」來消滅這些生蠔，但大家都很冷漠。超想吃的大陸網友呼籲丹麥核發「生蠔簽證」，保證5年消滅生蠔。



丹麥駐陸大使館微博24日發出以「生蠔長滿海岸，丹麥人卻一點也高興不起來」為標題的文章，引發大陸網友瘋狂轉載、熱議與迴響。



有大陸網友就貼文說，「把簽證放寬，開闢吃生蠔簽證，10年內無限次往返，每次停留最長1個月，我估計5年差不多就消滅這些生蠔了。」



還有大陸網友說，「肯定是你們丹麥人不會做，不可口，所以大家都不愛吃，看看我們四川每年吃小龍蝦，小龍蝦都不夠我們吃，請帶我們四川人去吃。」



這篇文章指出，太平洋生蠔原本是不屬於丹麥海域。這種新物種近年入侵到丹麥後，由於沒有天敵，在海岸邊肆意瘋長，想下水游泳的人得穿著鞋才能跨過牠們。丹麥本土的Limfjord生蠔也被牠們「擠兌死了」。



丹麥科學家和漁民已經向丹麥自然保護局投訴多次，但丹麥政府沒有辦法處理這些棘手的入侵者。丹麥官方鼓勵民眾去海岸邊採集這些生蠔帶回家煎炒烹炸，但沒有多少人這樣做，所以根本沒有效果。



這篇文章說，「我們鼓勵大家通過『吃』來消滅這些生蠔，但是大家都一張冷漠臉。」



這篇文章近來在大陸微博瘋傳，大陸網友熱議，有人貼文說，「你們在海邊建個旅館，讓中國人免費住，每天提供烹飪用具和火，用你們航空公司的飛機接中國人去你們那。什麼生物危機，保證你們以後地皮都是平。」



大陸網友還說，「搞好進出口檢驗檢疫環節，大量出口到中國來吧！」「你們生蠔簽證什麼時候開始發，材料我都準備好了」、「蒜都扒好了」、「炭和油需要自己帶嗎？」



還有大陸網友說，「所以生蠔簽證你們開不開？」「開了，入侵物種就從生蠔變成中國吃貨了」「芝士焗生蠔、炭燒生蠔、醬爆生蠔、白灼生蠔、酥炸生蠔、生蠔豆腐湯，生蠔乾燜香菇、香煎生蠔、生蠔粥，饞嘴。」1060426