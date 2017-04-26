草屯國中全中運獲8金5銀3銅 破創縣來同校紀錄大成報 (2017-04-26 12:49)
草屯國中柔道角力隊歷經22、23日賽事，分別獲得8金5銀3銅，以及第5名3位、第6名1位的佳績，陳副縣長表示，他22日特別到現場觀看選手比賽，甚至見到2位同學在劣勢情況下逆轉勝，確實展現努力的成果，在校長老師的支持、教練的鼓勵、家長的配合下，選手創下佳績，相信若能繼續在柔道、角力項目努力，未來成績必能更上一層樓，對同學的升學也有幫助。
柔道教練李松鑫、角力組長林靜妙表示，去年就一直為今年全中運積極準備，寒假過後更加強訓練，不斷加強加重練習頻率，同學都為了突破自我而努力。
多次參加角力比賽的楊寧國一時即得到第2名，去年及今年則連續獲得金牌，她表示，賽前壓力很大，所幸訓練時遇到的挫折與失敗都一一克服，順利完成連霸的目標。
參加柔道項目的全唐鈺晏與高亞昇，過去成績平平，但這次突破低潮勇奪金牌，他們十分感謝教練的支持與隊友的鼓勵。
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