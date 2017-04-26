【大成報記者何秀菁／南投報導】106年全國中等學校運動會日前在彰化舉辦，南投草屯國中柔道角力隊獲得8金5銀3銅的佳績，26日上午凱旋歸校，副縣長陳正昇、校長黃美玲、縣府教育處副處長王淑玲與上百位同學在校門以噴花筒及掌聲盛大迎接，陳副縣長頒贈獎勵金予教練李松鑫及選手代表，感謝他們對南投體育的奉獻。草屯國中柔道角力隊歷經22、23日賽事，分別獲得8金5銀3銅，以及第5名3位、第6名1位的佳績，陳副縣長表示，他22日特別到現場觀看選手比賽，甚至見到2位同學在劣勢情況下逆轉勝，確實展現努力的成果，在校長老師的支持、教練的鼓勵、家長的配合下，選手創下佳績，相信若能繼續在柔道、角力項目努力，未來成績必能更上一層樓，對同學的升學也有幫助。柔道教練李松鑫、角力組長林靜妙表示，去年就一直為今年全中運積極準備，寒假過後更加強訓練，不斷加強加重練習頻率，同學都為了突破自我而努力。多次參加角力比賽的楊寧國一時即得到第2名，去年及今年則連續獲得金牌，她表示，賽前壓力很大，所幸訓練時遇到的挫折與失敗都一一克服，順利完成連霸的目標。參加柔道項目的全唐鈺晏與高亞昇，過去成績平平，但這次突破低潮勇奪金牌，他們十分感謝教練的支持與隊友的鼓勵。