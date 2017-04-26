(中央社台北26日電)中國文化大學大眾傳播學系102級畢業展覽「飛 • 行 MC Airlines」，將於28至30日在台北松山文化園區一號倉庫舉行。展場結合科技化設備打造航空城，並提供價值萬元的商品與民眾抽獎同樂。



當走進「飛 • 行 MC Airlines」現場(取「非典型」之意)，第一眼看到的是機場服務台，讓人恍如進到了航空城一般。



大傳系畢籌小組新聞聯絡人總召徐聖雯說，設計上運用出入境的概念，加上各組學生作品的創意發揮，使觀展者彷彿置身另一世界的感受，而展場內結合科技化的人臉辨識器，將讓民眾耳目一新。



徐聖雯表示，今年大傳系以「飛 • 行 MC Airlines」為主題、「淬鍊」為軸心，代表著大學四年中經歷了挑戰、挫折、進步、突破等人生關卡；在飛與行中間加了一個圓點，表示經過無數次的淬鍊及自我探索，讓同學們學習做人處事如何更加圓融。



今年畢展作品分為：「多媒體作品」、「公關活動」、「平面創作」及「論文寫作」四個領域多元呈現，傳達人生就是不斷地面對挑戰。



大傳系系主任湯允一表示，希望藉由畢展的製作和展出，讓畢業生體驗從無到有的驚喜，從面對困難中得到更多的鼓勵，期許他們成為一名獨特又非典型的社會新鮮人。



作品中，公關小組製作的「抬客Look up」影片，呼籲大家使用科技，但拒絕成為科技的奴役，要用自己的雙眼「多抬頭看世界」；平面創作小組結合非營利機構與企業界，出版「Forward」雜誌，專題製作都市人如何面對情緒困擾，表達「生活有苦惱的一面，別忘記也有快樂的一面」的正向人生意義，由於內容精彩，預約成效突出。



畢展活動自28日中午12時開展，開幕典禮訂29日(週六)下午4時舉行；30日(週日)上午11時10分則邀請了傳統產業「拉麵線」的師傅為大家表演，徐聖雯說，置身科技的空間看古早味的表演，絕對讓人印象深刻。另外，現場還提供耳機、泳衣等大禮與民眾抽獎同樂，歡迎民眾利用週末假日前往觀賞。1060426