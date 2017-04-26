文化大傳非典型畢展 28日松菸起飛中央社 (2017-04-26 14:15)
(中央社台北26日電)中國文化大學大眾傳播學系102級畢業展覽「飛 • 行 MC Airlines」，將於28至30日在台北松山文化園區一號倉庫舉行。展場結合科技化設備打造航空城，並提供價值萬元的商品與民眾抽獎同樂。
當走進「飛 • 行 MC Airlines」現場(取「非典型」之意)，第一眼看到的是機場服務台，讓人恍如進到了航空城一般。
大傳系畢籌小組新聞聯絡人總召徐聖雯說，設計上運用出入境的概念，加上各組學生作品的創意發揮，使觀展者彷彿置身另一世界的感受，而展場內結合科技化的人臉辨識器，將讓民眾耳目一新。
徐聖雯表示，今年大傳系以「飛 • 行 MC Airlines」為主題、「淬鍊」為軸心，代表著大學四年中經歷了挑戰、挫折、進步、突破等人生關卡；在飛與行中間加了一個圓點，表示經過無數次的淬鍊及自我探索，讓同學們學習做人處事如何更加圓融。
今年畢展作品分為：「多媒體作品」、「公關活動」、「平面創作」及「論文寫作」四個領域多元呈現，傳達人生就是不斷地面對挑戰。
大傳系系主任湯允一表示，希望藉由畢展的製作和展出，讓畢業生體驗從無到有的驚喜，從面對困難中得到更多的鼓勵，期許他們成為一名獨特又非典型的社會新鮮人。
作品中，公關小組製作的「抬客Look up」影片，呼籲大家使用科技，但拒絕成為科技的奴役，要用自己的雙眼「多抬頭看世界」；平面創作小組結合非營利機構與企業界，出版「Forward」雜誌，專題製作都市人如何面對情緒困擾，表達「生活有苦惱的一面，別忘記也有快樂的一面」的正向人生意義，由於內容精彩，預約成效突出。
畢展活動自28日中午12時開展，開幕典禮訂29日(週六)下午4時舉行；30日(週日)上午11時10分則邀請了傳統產業「拉麵線」的師傅為大家表演，徐聖雯說，置身科技的空間看古早味的表演，絕對讓人印象深刻。另外，現場還提供耳機、泳衣等大禮與民眾抽獎同樂，歡迎民眾利用週末假日前往觀賞。1060426
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Love City 寢城之戀】頂級TENCEL天絲雙人八件式兩用被床
- 海陸饗宴《阿帕拉契鹿肉鷹嘴豆》小型犬專用(小顆粒) 6kg
- 【Georg Jensen】Fusion 三色K金鑲鑽墜子 手鍊
- 【WINER】炫彩三腳架-可轉單腳(601)
- 【送不沾鍋★Panasonic國際牌】560L五門智慧節能變頻冰箱NR-
- 【THE NORTH FACE】男HV HS保暖外套- 連帽外套 風衣外套(棕
- 【麥雪爾】襯衫領腰間抓縐格紋長版上衣
- JVC Everio GZ-R300 4防攝影機(原廠公司貨) 贈送 32G記憶卡
- MICHAEL KORS CYNTHIA 鍊帶提把防刮牛皮手提/斜背包-淺粉紅
- 【福利品】Honeywell智慧型抗敏抑菌空氣清淨機(HAP-801APTW
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》