又是「ISO JOE」！快艇與爵士系列賽關鍵第5戰，雙方一路糾纏至第4節，爵士再度靠著Joe Johnson終場前19.2秒的關鍵跳投，以96：92擊敗快艇，拿下重要的一場客場勝利，將帶著3：2聽牌優勢回到鹽湖城。

爵士第4節靠著Rodney Hood的三分球，取得69：58的雙位數領先，但是快艇不讓主場球迷失望，接著打出一波11：0的攻勢，追成69：69平手。

雙方一路糾纏至比賽最後20秒，終場前19.2秒，爵士靠著Johnson在罰球線的跳投命中，將比數擴大至92：87的領先，爵士就此奠定勝基，將帶著3：2的聽牌優勢回到主場，有望拿下系列賽的勝利。

爵士一哥Gordon Hayward第4戰曾因食物中毒，在比賽中提早退場，本場比賽歸隊攻下全隊最高的27分，外帶8籃板4助攻，Hood攻下全隊次高的16分，外帶5籃板2助攻，Johnson貢獻14分。

Chris Paul曾靠著一己之力差點率領快艇逆轉，只可惜氣力放盡，全場攻下28分4籃板9助攻，可惜無法捍衛主場勝利，JJ Redick貢獻次高的26分，外帶3籃板1助攻。