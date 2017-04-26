藍鳥今天迎戰紅雀，真是充滿驚奇的一戰，Chris Coghlan七局上魚躍式地回本壘得分，延長賽11局上投手Marcus Stroman（史卓曼）代打敲出二壘打，跑回致勝分，此戰最後藍鳥6比5擊敗紅雀。

此戰7局上，藍鳥隊Coghlan獲保送，接著Kevin Pillar敲出三壘打，Coghlan快馬加鞭直衝本壘，紅雀捕手Yadier Molina在本壘板前準備接回傳球，只見Coghlan突然躍起，跳過捕手的身體，觸摸本壘得分，這種原本是在電影才可能看得到的情節，竟在現實比賽中看到了。

藍鳥與紅雀纏鬥激烈，打完9局5比5平手，延長賽11局上藍鳥隊1出局之後，輪到Jason Grilli打擊，由於野手都已用完，藍鳥隊派出先發投手Stroman代打，沒想到他竟擊出二壘打，這是Stroman大聯盟生涯的第1支安打。

藍鳥隊兩出局之後，Steve Pearce擊出游擊方向滾地球，紅雀隊游擊手Aledmys Diaz守備失誤，讓Stroman跑回致勝的第6分。